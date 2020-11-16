10.3 ملايين دينار صافي أرباح «ميزان»

مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة عن ارتفاع ايراداتها الى 194.4 مليون دينار بنسبة ارتفاع 14.5%، كما ارتفعت الأرباح بنسبة 21%قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهلاك الى 21.4 مليون دينار، وبلغ صافي الارباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم نحو 10.3 ملايين دينار بارتفاع 12%.

وجاءت نتائج الفترة مدفوعة بنمو حجم أعمال المجموعة وارتفاع الايرادات وتحسن هوامش الأرباح التشغيلية المختلفة حيث شهدت ارتفاعا في هامش الربح الاجمالي وهامش الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك اضافة الى انخفاض تكاليف التمويل في الربع الثالث من العام 2020 الناجمة عن انخفاض حجم المديونية وأسعار الفائدة.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركه ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «تواصل ميزان تحقيق نتائج ايجابية بالرغم من التحديات الراهنة مدفوعة بتحسن النتائج التشغيلية لأعمال الشركة العاملة في قطاع دفاعي. ان التحسن في الارباح التشغيلية وملاءة الشركة المالية يعززان استراتيجية الشركة في التركيز على القطاعات الاستهلاكية والرعاية الصحية».

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة، غاريت والش: «بالرغم من التحديات القائمة، يسعدنا أن نرى أن نتائجنا المالية تواصل التحسن من حيث الايرادات والأرباح التشغيلية وصافي الأرباح. اتخذت المجموعة نهجا توسعيا في الفترة السابقة التي بدأت تؤتى ثمارها الآن.

ومن الجدير بالذكر أن التحسن في صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2020 أتى مدفوعا بارتفاع الأرباح التشغيلية اضافة الى انخفاض تكاليف التمويل».

واشارت الشركة الى انها حققت ايراداتٍ بقيمة 129.5 مليون دينار في مجال الأغذية بارتفاع بنسبة 5.7%، حيث شكل مجال الأغذية 66.6% من ايراد المجموعة، وتتضمن ايرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 46% من اجمالي ايرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 13.6% والخدمات الغذائية 6.9%، وارتفاع ايراد قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية بنسبة 7.7%، وكما انخفض ايراد قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة 1.0%، كما نمت ايرادات قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 7.2%.

وذكرت الشركة انه في مجال غير الأغذية قد بلغت ايرادات 64.9 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 37.1% مقارنة مع العام الماضي. وتمثل ايرادات هذا المجال 33.4% من اجمالي ايرادات المجموعة التي تتضمن ايرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 31.7% من اجمالي ايرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل القطاع 1.7% من اجمالي ايرادات المجموعة.

