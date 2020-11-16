الإثنين 16 نوفمبر 2020 ,1 ربيع الآخرة 1442
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4142
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تخبط إداري في كل مؤسسة حكومية... الإصلاح الإداري لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي.
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