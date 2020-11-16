المجلس والحكومة وتطلعاتنا

الاخيرة

انتهت الانتخابات الأميركية بوصول الديموقراطي جو بايدن الى الرئاسة، ولا شك ان انتخابات الرئاسة الأميركية تحظى، وبشكل استثنائي، باهتمام عالمي، ونحن في الكويت لسنا استثناءً من ذلك، رغم ان كلا المرشحين بالنسبة لنا سواء في ضوء العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين. وقد تفاعل الرأي العام الكويتي مع تلك الانتخابات، فسياسات ومواقف الرئيس المنتخب ستكون لها، دون شك، انعكاسات مهمة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الشرق الأوسط، وهو ما يجب أن نتدارسه ونستعد له.

ونحن كذلك في الكويت دخلنا عهداً مشرقاً جديداً بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين رعاه الله، ونتأهب لانتخابات مجلس أمة جديد وبعدها حكومة جديدة. ولا شك أن تشكيل ومواصفات وسمات كل من مجلس الأمة القادم والحكومة الجديدة سيكون لها أهمية بالغة وتأثير كبير على أولوياتنا الوطنية والتطورات والتغيرات المرتقبة في محيطنا الاقليمي. وفي ضوء ذلك، فان الانتخابات القادمة والفريق الحكومي الجديد سيكون لهما دور مفصلي على أولوياتنا ومصالحنا الوطنية، ومن هنا ينبغي أن نأخذ الانتخابات والسلطة التنفيذية القادمة بجدية كبيرة، ليكون لدينا مجلس أمة كفؤ وحكومة فعالة.

في ضوء ذلك، يبرز سؤال مهم، ما المواصفات والسمات المطلوبة في كلا السلطتين، مجلس الأمة والحكومة ؟ فأما مجلس الأمة فهو قرار الشعب الكويتي واختياره، ومن المهم جدا أن يضع الناخب الكويتي نصب عينيه المواصفات المطلوبة للمجلس القادم، فهو وحده مسؤول عن النتائج. وفي تقديري، ومن قراءتي المتواضعة للأوضاع المحلية، يبدو أن هناك شبه اجماع على ضرورة أن تتوفر في عضو مجلس الأمة الكفاءة والخبرة، وأن على المجلس القادم أن يؤدي مهامه كسلطة فعالة، ويركز على الأولويات الوطنية وينأى بنفسه عن التشرذم والعمل الفردي، ويلتزم بالحوار الديموقراطي ولا يحول الاختلاف بالرأي الى خلاف، فالتحديات لا نتغلب عليها الا بالممارسة الديموقراطية الصحيحة وبالتماسك والوحدة الوطنية. وقد يقال إن هذا الكلام مكرر، وأقول لا بأس من تكراره والالتزام به دائما، فالمسألة هي مسألة وطن نحبه ونعمل من أجله.

أما الحكومة القادمة، فاننا نتطلع أن تكون بنفس المواصفات التي ذكرتها من الكفاءة والاختيار، وزد عليها، حاجتنا الماسة لرؤى جديدة، وحلول مبتكرة، وفكر ابداعي، وقرارات وجرأة في التنفيذ، ولا يمكن القبول بحلول الحد الأدنى، وأسلوب الهون أبرك ما يكون، ومعالجات الترقيع وقصر النظر.

ولا بد أن يكون كل من المجلس والحكومة في المرحلة القادمة بالمستوى المطلوب من حسن الأداء، وكفاءة المعالجة، والحسم لما هو معلق من أمور وقضايا، فالتحديات أمامنا صعبة، والمشكلات عديدة، وسيتراكم ذلك على كواهلنا، فيشل حركتنا لا قدر الله، ويولد فينا اليأس والاحباط لا سمح الله.

والله الموفق.

