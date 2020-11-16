العقد السياسي المطلوب!

الاخيرة

ونحن على أبواب انتخابات برلمانية قادمة، نحتاج إلى عقد سياسي بين الناخب والنائب القادم، يتضمن أموراً كثيرة، ويكون هذا العقد مكتوباً أو غير مكتوب، وثيقة يحاسب بها الوكيل وهو الشعب من قام بتوكيله وتمثيله أي النائب.

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أول بنود العقد هو حسن التمثيل والحفاظ على الأمانة والاستقامة ومكارم الأخلاق، فلا يجوز أن نرى تصرفات وخناقات وشتائم لا نقبلها من الأطفال الصغار فما بالك بممثلي الأمة الكبار.

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كما نحتاج إلى إنشاء «لجنة قيم»، تحاسب وتعاقب النائب الذي يثرى ثراء غير مشروع، أو من يحاول أن يبتز الحكومة ووزراءها لمصالحه الشخصية، ومثل ذلك النائب الذي يرشح نفسه لعضوية اللجان ويفوز، حارماً الآخرين من عضويتها، ثم لا يحضر ولا يساهم في أعمالها فتتأخر القوانين والتشريعات ويتعطل حال البلد.

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ويجرم في ذلك العقد السياسي المفترض الموالاة أو المعارضة العمياء، والواجب ان يعارض الجميع عند الخطأ، وما يضر الناس ويوافق الجميع عندما تطرح الحكومة خططاً ومشاريع بها مصلحة الكويت.. نحن في مرحلة جديدة تحتاج إلى فكر ونهج وقواعد لعبة سياسية جديدة.

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آخر محطة: ومن المحرمات الكبرى في اللعبة السياسية الجديدة من يدخل البرلمان سفيراً لمصالح الدول والأحزاب الأخرى فيغضب إذا غضبت، ويسعد إذا سعدت دون النظر لمصلحة الكويت وطنه الثاني.. بعد المائة!

