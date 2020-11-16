باسم يوسف يعود إلى الشاشة عبر برنامج صحي

إضاءات

بعد انقطاع سنوات عن الشاشة يعود باسم يوسف ليطل مجددا عبر قناة الشرق الاخبارية، ولكن هذه المرة عبر برنامج صحي. واعتاد الجمهور على المحتوى السياسي عبر مسيرة باسم يوسف المهنية إلا أنه ارتأى أن يخرج من الجور السياسي الى مضمار يتعلق بالصحة والغذاء.

اشتهر باسم يوسف بتقديم محتوى ساخر مثير للجدل تسبب في تعريضه لكثير من المشكلات، فهو كاتب كوميدي، منتج، طبيب، قدم برنامج البرنامج، الإخباري الساخر من 2011 إلى 2014. قارنت الصحافة بين يوسف والكوميدي الأميركي جون ستيوارت الذي ألهم برنامجه ذا ديلي شو يوسف ليبدأ حياته المهنية. في عام 2013، وكان يوسف في قائمة «الـ 100 شخص الأكثر تأثيرا في العالم» لمجلة تايم. بدأ بـاسم يوسف في الظهور من خلال برنامج خاص به كان يقدمه على قناته الخاصة بموقع يوتيوب.

