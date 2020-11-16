نشوى مصطفى: في رقبتي دين كبير

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شكرت الممثلة المصرية ?نشوى مصطفى? كل من دعا لها بالشفاء بعد اصابتها بفيروس كورونا?.

وكتبت على صفحتها الخاصة: «هو أنا استأهل كل الحب ده - دعواتكم الطيبة لي هي لطف من الله ورحمات - في رقبتي دين كبير لكل حد دعا لي بمنتهى الإلحاح إن ربنا يشفيني ربنا سبحانه أنعم عليا بالمرض علشان يعلمني ويخليني أشوف الدنيا من عند باب الخروج وسبحانه أنعم علي بفرصة تانية يارب أقدر أقضي الباقي في شكره وحمده بإخلاص».

وأضافت: «كتر ألف خيركم وربنا ينعم عليكم بالصحة ويرزقكم بفيض من الرحمات اللي ربنا انعم عليا بيها من خلال قلوبكم المليانة نور كتر ألف خيركم وبحبكم في الله الذي احببتموني فيه والحمد لله رب العالمين».

