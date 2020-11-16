عبدالله ميرزا: «القناوي» أول أغنية باللهجة المغربية في الخليج العربي

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«القناوي».. أشهر من نار على علم وان الكثير من «جيل الطيبين» يعرف هذه الاغنية جيدا «ويبخصونها» عدل وما صاحبها من اعجاب وانتشار كبير على مستوى الوطن العربي من الخليج الى المغرب يضاهي «الترند» في وقتنا الحالي .. ولكن القلة من يعلم ان مؤديها الفنان القدير عبدالله ميرزا قد ابعدته ظروف العمل عن الساحة الغنائية وهو يكن لها كل المحبة والعشق وعلى الرغم من التزامه في ظروف الحياة وابتعاده لمدة 40 سنة بسبب الالتزام بالعمل الذي حتم عليه الابتعاد عن المجال الفني الا ان معجبيه لم ينقطعوا عنه بل بقي في ذاكرتهم وعندما سنحت له الفرصة في الظهور مرة اخرى على الساحة الغنائية في ظل مشاريع قادمة قد اعلن عنها في حال الموافقة عليها واختيار الكلمة واللحن.

وقد تحدث عن اغنية «القناوي» قائلا: تعتبر اول اغنية تتغنى في الخليج العربي بهذه الطريقة واقصد بها باللهجة المغربية وانا اول من نشرها في الخليج ومن بعدها اتى الفنان محمد الجميري ومن بعد احمد الجميري بواسطة اغنية «ارض مكناس» التي كنت اغنيها في الجلسات الشعبية.

وعن ظروف اختيارها قال عنها: خلال تواجدنا في مهرجان الشباب العربي بالمغرب كان يتردد علينا في مقر السكن بعض الشباب المغربي من محبي الفن ويعزفون ويغنون معنا وأسمعني أحدهم أغنية لفرقة ناس القيوان وهي» آه ياوينه وين «وأعجبتني الأغنية وفي اليوم الثاني أحضر لي كتيبا فيه الأغنية وأغان أخرى وحفظت الأغنية ودمجتها مع أغنية ثانية وهي «القناوي» والأصل في الأغنية هي أغنية « زار» وكان اللحن بطيئا في بدايته ولكن أدخلت عليه الرتم السريع الذي يتناسب مع أذواق الجماهير وغنيتها في الحفلات وحققت نجاحاً كبيراً وبعد ذلك تم تسجيلها.

حيث كان تلفزيون قطر يستعد للاحتفال بمناسبة الاستقلال في عام 1981 وكان التلفزيون قد استعان بالمذيع الكويتي ماجد الشطي لتقديم فقرات الحفل وغنيت امامه أغنية «القناوي» وأعجبت الشطي وقال لو غنيتها في التلفزيون ستضرب وقال سأتحدث مع مدير التلفزيون بهذا الخصوص وبالفعل جاء بالموافقة وسجلتها مع أعضاء الفرقة ونجحت بتضافر جميع الجهود وقد تم اعتمادها من وزير الاعلام قبل بثها وعندما عرضت في التلفزيون حققت نجاحاً كبيراً ومازالت شهرتها كبيرة.

