علي حسن: «معركة السماء والأرض» في الأسبوع الثقافي الأميركي

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عبر المخرج الدكتور علي حسن عن سعادته الغامرة لاختيار فيلمة فيلم «معركة السماء والارض» – العاصفة والدرع- قام بانتاجه واخراجه للعرض ضمن فعاليات الاسبوع الثقافي الاميركي في الكويت . واشار المخرج علي حسن بان الفيلم سيعرض في السابعة من مساء يوم الاربعاء القادم الموافق 18 نوفمبر الحالي.

واشار علي حسن الى ان عرض الفيلم سيكون بحضور الامين العام للمجلس الوطنى للقافة والفنون والاداب كامل العبدالجليل. وسفيرة الولايات المتحدة الاميركي الينا رومانوسكي.

وقال المخرج علي حسن بان الفيلم يمثل احدث اعماله السينمائية وهو يسلط الضوء على الضربة الجوية عام 1991 ويتحدث عن بطولات الطائرات الكويتية والدعم السعودي من قبل قائد القوات المشتركة سمو الامير خالد بن سلطان ال سعود.

وتابع المخرج علي حسن قائلا: في العمل الجديد «معركة السماء والارض» – العاصفة والدرع – نستضيف عدد بارز من الشخصيات ومنهم كولن باور وزير الدفاع الاميركي الاسبق وجيمس جونسن قائد القوات الاميركية الخاصة وعمرو موسى وزير خارجية مصر الاسبق والامين العام للجامعة العربية الاسبق وتشاك هورنر قائد القوات الجوية الاميركية بالاضافة الى مقابلات مع طيارين كويتيين وعددهم 12 طيارا وقائد سرب من ضمنهم لواء طيار عبدالله مبارك الذى اسقطت طائرته. واستطيع التاكيد باننا سنكون امام لقاءات للمرة الاولى مع عدد من تلك الاسماء ومن بينهم الجنرال جيمس جونسن وايضا الجنرال تشاك هورنر وهذا الاخير قائد القوات الجوية في عملية – عاصفة الصحراء - .

واستطرد: العمل الجديد كان قد عرض يوم الثاني من اغسطس نرصد كل التفاصيل الخاصة بالحرب الجوية في معركة – عاصفة الصحراء – التى تكللت بالتحرير العظيم لدولة الكويت الحبيبة . والفيلم استغرق الاعداد والتحضير والتصوير له بين الكويت والسعودية والولايات المتحدة الاميركية وجمهورية مصر العربية قرابة العامين الكاملين وهو ما يمثل وثيقة مهمة من حرب تحرير الكويت نقدمها للشعب الكويت ولتبقى وثيقة للاجيال . وهي فرصة ايجابية لان يعاد عرض الفيلم من خلال هذا الاسبوع الثقافي الذى يرسخ عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بالولايات المتحدة الاميركية . واجدها فرصة لشكر المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب متمثلا بامينه العام كامل العبدالجليل وايضا السفيرة الاميركية في دولة الكويت . وهي دعوة للمشاهدة والاستماع.

