إيمان نجم: التقديم الإذاعي يصقل موهبة الإعلامي

إضاءات

نصحت الاعلامية ايمان النجم العديد من زملائها بخوض تجربة التقديم الإذاعي كونه يصقل موهبة الإعلامي بشكل كبير جاء ذلك خلال استضافتها من قبل إذاعة صوت الخليج في أولى حلقات البرنامج الأسبوعي «سهرة خاصة» في موسمه الجديد. كما تحدثت النجم عن تجربتها الإعلامية في تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، متنقلة بين وسائل الإعلام المختلفة وقالت إنها تعشق العمل الإذاعي أكثر من التلفزيوني ووصفت تجربتها الغنائية بأنها تعود الى الطفولة، وحازت فيها المركز الأول في إحدى المسابقات إلا أنها لم تستمر، كما كانت لها تجارب بسيطة في مجال التمثيل. وقالت الإعلامية إيمان النجم إن ما يميز جلسات صوت الخليج هو الإبداع الذي لا حدود له، وأنها مستمعة جيدة لها، مشيرة إلى أنها ستستمر في تقديم برامج المنوعات، وفي حال انتهاء موسمها، فإنها تستعد لموسم آخر يليه. يذكر أن البرنامج من إعداد وتقديم عادل عبدالله، تنسيق وتنفيذ فيصل الشيراوي وعبدالله السادة، ويشرف على نقل الحلقة في تطبيق الإنستجرام محمد علي، والإشراف العام على البرنامج السيد سالم المنصوري.

