أولى بطولات هنا الزاهد المطلقة «حلوة الدنيا سكر»

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تكثف الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»، الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة.

ويعتمد المسلسل على تقديم حكايات مختلفة خلال حلقاته، حيث يقدم 9 حكايات، وكل حكاية مكونة من 5 حلقات، ويقوم بكتابتها مؤلف مختلف عن الأخر.

وكشفت أحد المصادرداخل فريق العمل، أنه حدد له موعدا لبدء عرضه وهو ما جعل فريق عمله يكثف التصوير ويزيد من الساعات المحددة له، مشيرين الى انه سيعرض في الـ28 من شهر نوفمبر الحالي، وذلك عبر شاشة قنوات dmc.

وأكدت المصادر أن مخرج العمل خالد الحلفاوي يعمل على تجهيز الحكاية الأولى من المسلسل، والتي تحمل عنوان «9 خطوات لقلب الرجل».

وذلك حتى يستطيع تسليمها للقناة العارضة للعمل قبل الموعد المحدد، ويشارك في بطولة الحكاية مع الفنانة هنا الزاهد الفنان محمد كيلاني، ويظهران خلال الأحداث يعملان معا في شركة واحدة، ويشارك في بطولتها كلا من الفنانين، حنان سليمان، وجيلان علاء، وليلى عز العرب، وياسمين رحمى، وبسنت النبراوى.

«حلوة الدنيا سكر» فكرة يسرى الفخرانى، ومن اخراج خالد الحلفاوى، وتدور فكرته في اطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في كل حكاية، وتتعاون هنا الزاهد في المسلسل مع كلا من المؤلفين، ايهاب بليبل، ومحمد ضياء، واياد صالح، وفيدرا، وأحمد المصري، وهشام اسماعيل، وهند فايد، ومحمد جلال، وأيمن الشايب.

ومن ضمن هذه الحكايات، حكاية «الجريمة لا تفيد»، وحكاية «9 خطوات لقلب الرجل» وحكاية «المتخصصة».

يذكر ان أخر اطلالة درامية للفنانة هنا الزاهد على جمهورها كانت من خلال مسلسل «الواد سيد الشحات»، الذي تعاونت فيه مع زوجها الفنان أحمد فهمي، وعرض في المارثون الرمضاني لعام 2019.

