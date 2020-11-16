بعد نجاح «الصندوق الأسود».. منى زكي تحضِّر لفيلم جديد

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بعد نجاح فيلمها الذي يعرض حالياً في السينمات «الصندوق الأسود» ووصوله إلى أعلى الإيرادات بشكل يومي، تُحضر النجمة منى زكي لفيلم جديد برعاية المخرج هاني خليفة، ويتفقان حالياً على الخطوط العريضة والتفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق تصويره، ومن المقرر أن تبدأ منى التصوير فيه بعد نهاية مشاهدها في مسلسلها الرمضاني المقبل «تقاطع طرق» للمخرج تامر محسن. وتدور أحداث مسلسل «تقاطع طرق» في إطار اجتماعي ويناقش أزمة الخيانة الزوجية، حيث تتزوج بطلة العمل منى زكي من محمد ممدوح، بعد أن كانت تعمل مهندسة زراعية في مزرعته، وتكتشف خيانته لها مع عائشة بن أحمد، إضافة إلى علمها بعمله في تجارة مشبوهة فتنفصل عنه وتتزوج من محمد فراج وتتوالى الأحداث. مسلسل تقاطع طرق، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود منى من خلاله للدراما التلفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل أفراح القبة، عام 2016. يذكر أن المسلسل تعطل تصويره من قبل بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، خاصة وأن المسلسل يضم عدداً كبيراً من الفنانين الأجانب من أميركا ودول أخرى، وأثناء التصوير اضطر هؤلاء الممثلون لمغادرة مصر، وهم مشاركون بشكل كبير في الأحداث، كما أن حركة الطيران في العالم كانت شبه معدومة.