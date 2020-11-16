«KMulti» ودعوة للعيش بإيجابية في «أنا مستأنس»

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أطلق الفنان الإماراتي ومغني الراب خليفة الرميثي المعروف بـ KMulti أغنيته المنفردة الجديدة بعنوان «أنا مستأنس» التي تعاون فيها مع شركة «Universal Music MENA». الأغنية باللغة العربية وهي من نوع موسيقى الهيب هوب والراب، من كلمات وألحان KMulti وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ لعامر الجعل المعروف بـAG، الذي شارك KMulti الغناء أيضاً. يُوجّه KMulti من خلال هذه الأغنية «أنا مستأنس»، دعوة للعيش بإيجابية والتحلي بتفاؤل دائم في الحياة والوجود في الأماكن التي تبث فينا الراحة والسعادة إضافة إلى ضرورة إحاطة أنفسنا بأشخاص إيجابيين ينشرون طاقاتهم الجميلة من حولنا ويجعلون العالم مكاناً أفضل. وقال KMulti عن أغنيته الجديدة: «كنت وAG نعمل على تنفيذ مشروع فني جديد، وكانت أجواء التحضير مليئة بالطاقة والحماسة، وأردناها أغنية تبعث الفرح لدى المستمعين». وتابع: «صوّرت العمل على طريقة الفيديو كليب في منتزه وهو المكان الأفضل للاستمتاع والترفيه، والعمل المصور يُجسد لحظات عفوية ومُمتعة ويُترجم أجواء الفرح من الكلمات إلى الصورة».