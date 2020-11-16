«البنتاغون»: حان وقت مغادرة الشرق الأوسط

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واشنطن - الوكالات: اكد القائم بأعمال وزير الدفاع الاميركي كريس ميللر، في رسالته الأولى الى القوات العسكرية الأميركية، انه سئم الحرب، وان الوقت قد حان لانهاء صراعات اميركا في الشرق الأوسط.

وتم تعيين ميللر الاثنين الماضي في منصب وزير الدفاع بالانابة في البنتاغون بعد اقالة الرئيس، دونالد ترامب، المفاجئة لوزير الدفاع مارك اسبر. وقال ميللر في الواقع، كانت هذه المعركة طويلة، وتضحياتنا كانت هائلة، والكثيرون سئموا الحرب - انا واحد منهم - ولكن هذه هي المرحلة الحاسمة التي نحول فيها جهودنا من دور قيادي الى دور داعم.

وأضاف لسنا شعبا في حرب دائمة يجب ان تنتهي جميع الحروب، الولايات المتحدة على وشك هزيمة القاعدة وحلفائه، لقد واجهنا التحدي وقدمنا كل ما لدينا والآن، حان وقت العودة الى الوطن.

وكلفت الحروب في افغانستان والعراق وسورية دافعي الضرائب الأميركيين اكثر من 1.57 تريليون دولار منذ 11 سبتمبر 2001، وفقاً لتقرير وزارة الدفاع. وبدأت الحرب في افغانستان قبل 19 عاما واستمرت لتصبح اطول صراع اميركي. وكلفت دافعي الضرائب الأميركيين 193 مليار دولار، وفقاً لـالبنتاغون.

ودشن ترامب حملته في عام 2016 بوعود ابرزها وقف الحروب السخيفة التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط وتوجه في تويتر الشهر الماضي ليعلن ان القوات الأميركية التي تخدم حالياً في افغانستان ستعود الى الوطن بحلول عيد الميلاد.

وفي ذلك الوقت لم يكن واضحاً ما اذا كان ترامب يصدر امراً عبر تغريدة او يكرر وعد حملته منذ فترة طويلة من اجل جذب الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفي وقت سابق من هذا العام، توسطت الولايات المتحدة في اتفاق سلام مع طالبان من شأنه ان يؤدي الى وقف دائم لاطلاق النار ويقلل من تواجد عدد عناصر الجيش الأميركي البالغ عددهم حوالي 13000 الى 8600 بحلول منتصف يوليو. وبحلول مايو 2021، ستغادر جميع القوات الأجنبية الدولة التي مزقتها الحرب.

ووجه ترامب في السابق البنتاغون لخفض القوة القتالية الأميركية في مناطق الصراع. وفي عام 2018، كتب ترامب على تويتر ان الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سورية، وهي الخطوة التي تسببت بصدمة في البنتاغون وساهمت جزئياً في استقالة وزير الدفاع آنذاك، جيمس ماتيس. وفي وقت لاحق تراجع ترامب عن قراره الانسحاب من سورية.

وفي مايو دعا ترامب في تويتر الى تقليص دور اميركا في افغانستان الى قوة شرطة، وليس قوة قتالية. وعندما سُئل ترامب عن التغريدة من قبل الصحافيين خلال حديث في البيت الأبيض قال ان الولايات المتحدة يمكن ان تعود الى افغانستان اذا لزم الأمر. وقال في مايو الماضي يمكننا دائماً العودة اذا اضطررنا لذلك. اذا كان علينا العودة، فسوف نعود، وسنعود مستعدين.

واعتبر ميلر في رسالته انه يجب تجنب الخطأ الاستراتيجي السابق المتمثل في عدم مواصلة القتال حتى القضاء على القاعدة. وتابع ميلر قائلا انهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة.

