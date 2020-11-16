مليونية أنصار ترامب.. أعداد محدودة وعنف بالغ

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واشنطن - الوكالات: شارك الآلاف من انصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في احتجاجات بواشنطن على نتائج الانتخابات، ثم اشادوا بموكب ترامب المار قبل ان تؤدي المناوشات مع متظاهرين مناهضين للرئيس المنتهية ولايته الى اشتباكات بالأيدي وطعن شخص واحد واعتقال 20 على الأقل. وشهدت مدن اخرى، تجمعات لأنصار ترامب الذين يرفضون نتائج الانتخابات والاعتراف بفوز الديموقراطي جو بايدن بالسباق الرئاسي وتعالت صيحاتهم «أوقفوا السرقة، وأحصوا كل الأصوات». وبعد حلول الليل تحولت المظاهرات السلمية نسبياً في واشنطن من التوتر الى العنف. وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معارك بالأيدي وقذائف وهراوات، حيث اشتبك مؤيدو ترامب مع اولئك الذين يطالبونهم بالقبول بالنتائج الديموقراطية والانصراف. وامتدت التوترات حتى صباح امس وقال مسؤولون انه تم توجيه تهم متنوعة، بما في ذلك الاعتداء وحيازة اسلحة، ضد المعتقلين. وأصيب شرطيان، بينما ضبطت الشرطة عدة اسلحة نارية. وكان ترامب نفسه قد اعطى موافقته على التجمع صباح السبت من خلال ارسال موكبه في الشوارع التي يصطف على جانبيها المؤيدون قبل ان يتوجه الى نادي الغولف في فيرجينيا. وردد الناس هتافات «الولايات المتحدة الأميركية» و»4 سنوات اخرى»، وحمل الكثير منهم الأعلام الأميركية ولافتات لاظهار استيائهم من فرز الأصوات والاصرار على ان الاحتيال هو السبب، كما زعم ترامب بلا ادلة صريحة.

وأعاد الرئيس نشر تغريدة تظهر شخصا وهو ينزف بعد تعرضه لاعتداء، وقال ان عناصر من اليسار الراديكالي الذين وصفهم بـ»النفايات» فعلوا ذلك، ودعا الى توقيفهم.

وتباينت تقديرات اعداد المتظاهرين وفي حين قالت شرطة واشنطن ان عددهم تراوح بين 25 و30 الفا، فان شبكة «سي ان ان» قالت انهم لايتجاوزون خمسة الاف شخص والرقمان يقلان كثيرا عما اعلن منظمو هذه المظاهرات اذ جرى الحديث عن مظاهرة مليونية وهو ما رددته ايضا المتحدثة باسم حملة ترامب.

من جهته، كرر ترامب في تغريدات على تويتر القول بوجود ادلة كثيرة ودامغة على وقوع تزوير في الانتخابات الأميركية، وذكر ان التزوير حال دون السماح لمراقبي الاقتراع الجمهوريين والمراقبين بالوجود في غرف فرز الأصوات، وأضاف ان الأمر حدث في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وغيرها، وهو ما وصفه بالمخالف للدستور.

