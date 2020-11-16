بولتون: ترامب «منفصل عن الواقع» ويهدد الأمن القومي

عربيات ودوليات

أتلانتا - الوكالات: حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في ادارة الرئيس دونالد ترامب من ان الأخير قد يسبب «ضررا كبيرا» للأمن القومي الأميركي، معربا عن مخاوفه من ان ترامب «لن يرحل بهدوء». وقال بولتون، في لقاء مع شبكة «CNN» الاخبارية ان «الكثير من الناس يعتقدون، او على الأقل يأملون انه (ترامب) سيدرك انه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن اشعر بالخوف من ان رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما». وأضاف «أعتقد، وأنا اتحدث كجمهوري، ان طريقة احتواء الضرر، ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب ايضا هي ان يتحدث القادة الجمهوريون مثلما يفعل البعض منهم الآن للاعتراف بالواقع وادراك ان جو بايدن هو الرئيس المنتخب». وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب، قال بولتون «لقد سمعنا منذ الانتخابات عن ادلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرة، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا اعتقد ان هناك اي شيء». وأضاف «أعتقد انه كلما طالت مدة هذا الأمر، زاد الأمر سوءا بالنسبة الى الولايات المتحدة وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص، عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع اكثر مما كان عليه من قبل».

وحول الأمن القومي الأميركي قال بولتون «أعتقد ان هناك الكثير من الضرر الذي يمكن لترامب فعله» وأشار الى اقالة ترامب لوزير الدفاع مارك اسبر معتبرا ان القرار يبدو بسبب دوافع شخصية، وقد تكون له «أضرار جسيمة».

وحذر بولتون من استغلال اعداء اميركا للوضع الراهن وقال «هذا هو الوقت الذي يأمل فيه خصوم الولايات المتحدة ان يتحول اهتمامنا، لاستغلالنا بطريقة او اخرى». كما انتقد بولتون وزير الدفاع بالوكالة، كريستوفر ميللر، الذي عينه مؤخرا ترامب ووصفه بأنه «قليل الخبرة للغاية»، لكنه اكد ثقته في القيادات العسكرية للجيش الأميركي.

