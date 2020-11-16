حملة التطهير في «البنتاغون» والمخابرات «خطيرة وتتوسع»

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واشنطن - الوكالات: حذرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكتف بقطع رأس وزارة الدفاع باقالته الوزير مارك اسبر، بل هو الآن مصمم على قطع اطراف مختلف اجهزة المخابرات في الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة ان مستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» جينا هاسبل في مهب الريح وان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» كريستوفر راي مهدد ايضا بالاقالة من منصبه، كما اقالت ادارة ترامب كبار المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي من مناصبهم، ويتوقع من بقي منهم الطرد من وظيفته في اقرب وقت. وأشارت الى ان اقالة مسؤولي وزارة الأمن الداخلي تأتي في اطار اختبار الولاء الذي فرضه مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين في البيت الأبيض جون ماكينتي والقاضي بفصل كل من لا يظهر الولاء المطلق لترامب.

كما اعرب رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريستوفر كريبس مؤخرا لمساعديه عن خشيته من الاقالة من منصبه وكان كريبس وعدد من المسؤولين المحليين قد اصدروا بيانا مشتركا اعلنوا فيه ان الانتخابات الرئاسية هذا العام تعد «الأكثر امانا في تاريخ اميركا»، وهو ما قد يعد خطيئة في نظر ادارة ترامب. وقالت «واشنطن بوست» ان احتمال امتداد حملة التطهير التي يقوم بها ترامب لتشمل وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية امر مثير للقلق نظرا لارتباط الوكالة الوثيق بحماية الانتخابات التي ما فتئ ترامب يطعن في نزاهتها دون ادلة.

ووفقا للصحيفة فان موظفي وزارة الأمن الداخلي المفصولين من وظائفهم يدفعون ثمن صدقهم بشأن نتائج الانتخابات ويعاقبون على ادائهم المثالي خلال العملية الانتخابية. وحذرت «واشنطن بوست» من خطورة استهداف موظفي وكالة الأمن السيبراني، وقالت ان ما يجري امر خطير للغاية خاصة في ظل التهديدات التي تتعرض لها بقية اجهزة الأمن القومي، وهو ما قد يفسر رد فعل بعض الجمهوريين في الكونغرس ضد اقالة هاسبل المحتملة من منصبها.

