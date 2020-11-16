كبير موظفي بايدن: هاريس ستكون «نائبة مؤثرة للغاية»

عربيات ودوليات

لوس أنجليس - الوكالات: صرح كبير موظفي البيت الأبيض في فريق بايدن، رون كلين، ان كامالا هاريس «ستكون نائبة رئيس مؤثرة للغاية ومهمة جداً». وقال كلين في اولى مقابلاته الصحافية لبرنامج «The Last Word» على قناة «ام اس ان بي سي» الأميركية «انها صوت حاسم وموثوق بشكل لايصدق من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن ويتم الاستماع الى آرائها اثناء مناقشة المسائل السياسية مع المسؤولين الآخرين» وتابع انها «ستكون آخر شخص في الغرفة وستكون آخر صوت يتم الاستماع له قبل ان يتخذ قرارات مهمة» وأوضح انه كان من المثير للاعجاب ان ترى مجموعة من الخبرات ووجهات النظر التي جاءت بها الى حملة بايدن ولا اعتقد انها مفاجأة لأي شخص رأى حملتها، ورآها سيناتور، ورآها مدعية عامة لولاية كاليفورنيا. لقد كانت ذات صوت قوي للغاية، انها قوة مهمة للغاية وعندما يبدأ بايدن في اتخاذ القرارات ستكون نائبة رئيس مؤثرة جدا ومهمة جدا في اتخاذ القرارات». من جهة ثانية افادت تقارير صحافية ان بايدن، يدرس تعيين السيناتور انغوس كينغ للعمل مديراً للاستخبارات الوطنية في ادارته، وفقاً لثلاثة مسؤولين على علم بالمناقشات. وقال مسؤول كبير سابق في ادارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لموقع بوليتيكو انه تمت مناقشة اسم كينغ مع كبار المسؤولين في الفريق الانتقالي لبايدن. وقال مصدر مقرب من كينغ انه يدرك انه قيد الدراسة. وقال شخص آخر مطلع على المناقشات انه يتم دراسة تعيين كينغ بشكل جدي. ويعمل كينغ حالياً في لجنتي المخابرات والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ. ويشارك ايضاً في رئاسة لجنة «Cyberspace Solarium» وهو قسم تم انشاؤه لتطوير استراتيجيات لردع الهجمات الالكترونية من الخصوم الأجانب.