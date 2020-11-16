إسرائيل تخطط لقطع جغرافي «نهائي» بين القدس وبيت لحم

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القدس المحتلة- غزة- الوكالات: طرحت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «جي?عات هاماتوس» جنوب القدس المحتلة وأشار بيان لمنظمة «السلام الآن» إلى أن وزارة الإسكان وسلطة الأراضي الإسرائيلية طرحت مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنية.

وقالت المنظمة إن «البناء في جفعات هاماتوس، سيعيق بشدة آفاق حل الدولتين، لأنه يعرقل في النهاية إمكانية التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم، المنطقة الحضرية الرئيسية الفلسطينية وسيمنع قرية بيت صفافا الفلسطينية، من التواصل مع دولة فلسطينية مستقبلية. وأكد البيان أن هذه الخطوة «تمثل أحدث إجراء منذ فبراير من العام الحالي، عندما تم نشر مناقصة لبناء 1077 وحدة من أصل 2610، خطة تي لجفعات هاماتوس.

على صعيد اخر، شنت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع ونقاط رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما خلّف أضرارا مادية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال إن صاروخين أطلقا فجر امس من قطاع غزة باتجاه جنوب ووسط إسرائيل. وأكد أن منظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية) أطلقت قذائف اعتراضية باتجاه الصاروخين، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد قالت إن أحد الصاروخين سقط على أحياء تقع جنوبي مدينة تل أبيب. وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أية صواريخ.

وبين الفينة والأخرى يعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لكن منذ بدء أزمة جائحة فيروس «كورونا» تشهد الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءا نسبيا.

