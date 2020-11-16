«كورونا» ينفجر في الأردن

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذر رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن إبراهيم البدور، من أن البلاد شهدت «انفجارا» في عدد إصابات «كورونا» مشيرا إلى أن الجهاز الطبي والتمريضي بالأردن أصبح مرهقا.

وتوقع البدور زيادة عدد الإصابات في الأيام المقبلة، معتبرا أن «المهمة الآن هي في دعم المنظومة الصحية بأسرة وكوادر صحية مدربة» ودعا إلى إنشاء مستشفيات ميدانية تتبع المستشفيات الخاصة».

واعتبر البدور أن استجابة الحكومة الأردنية جيدة، لكنه طالب بتعامل جدي بعد سوء تقدير في التعامل مع أزمة «كورونا».

وكان مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في الأردن غازي شركس توقع ارتفاع الإصابات خلال نحو أسبوع، إثر الاختلاط الذي شهدته الانتخابات.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على مسألة التمكن من استيعاب تزايد الإصابات.

في غضون ذلك تخطى عدد الإصابات بفيروس «كورونا» 54 مليون إصابة حول العالم. وبحسب موقع «worldometers» المختص برصد تطورات الجائحة فقد وصل عدد الإصابات صباح امس إلى 54 مليونا و329 ألفا و104.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، بواقع 11 مليونا و226 ألفا و218 إصابة.

وبحسب الموقع وصلت حالات الوفاة بسبب الفيروس مليون و318 ألفا و286 فيما تعافى منه 37 مليونا و871 ألفا و375.

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الأسبوعية إن على الألمان التأهب لما يتراوح بين أربعة وخمسة أشهر أخرى من القيود الصارمة خلال الموجة الثانية من وباء « كورونا» لمكافحة الزيادة في أعداد الإصابات.

وألا يتوقعوا تخفيف القيود المعمول بها حاليا بسرعة وأضاف «لم نخرج من عنق الزجاجة بعد» في إشارة إلى أعداد الإصابات.

وفرضت ألمانيا سلسلة من القيود لمكافحة الموجة الثانية من الجائحة التي تعاني منها هي وباقي أنحاء أوروبا.

وعلى الرغم من إغلاق المطاعم فإن المدارس والمحلات لا تزال تعمل. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، امس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 16947 إلى 790503.

