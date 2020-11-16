مصر: محاكمة 17 متهماً بتهمة الاستيلاء على 500 مليار جنيه من أملاك الدولة

عربيات ودوليات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل قضية فساد كبرى والمتهم فيها 17 شخصا بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه مصري من أموال الدولة وذلك من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري لجلسة 20 سبتمبر المقبل، للاطلاع وفض الأحراز.

وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أنه هناك تشكيل عصابي قام خلال الفترة ما بين شهر يوليو عام 2009 حتى شهر فبراير من العام الحالي 2020 وعلى مدار 11 عاما قام المتهمون بتزوير محررات رسمية وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية و كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوى والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

