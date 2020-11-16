محمد علي لـ «النهار»: الولاء للخارج جلب الويلات للعراق

عربيات ودوليات

أكد المحلل السياسي العراقي د. مجاشع محمد علي، صعوبة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر بسبب جملة اشكالات داخل البرلمان، مشيرا إلى أن عقلية الولاء للخارج جلبت على العراق الويلات.

وقال علي في حديث مقتضب لـالنهار إنه لا يمكن للعراق الرجوع الى ما قبل ثورة تشرين (أكتوبر) 2019، وإن التقوقع والانغلاق السياسي والاجتماعي والديني والفكري تجاوزه جيل الشباب المؤمن بالثورة..وإلى التفاصيل:

كيف تفسرون الجدل الحاصل بين الأطراف السياسية حول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة؟

الانتخابات المرتقبة لا ترتبط بما يريده الكاظمي فقط وحكومته، بل بجملة من الإشكاليات السياسية داخل البرلمان، فضلا عن مشكلتي المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات الجديد الذي لم يصوت البرلمان على جميع مواده، اضافة إلى المشاكل المالية والأمنية والصحية، واعتقد أن الظروف السياسية في العراق غير مهيأة للانتخابات من حيث عدم إجراء تعداد سكاني وضبابية المشهد السياسي لذا فمن الصعب اجراء الانتخابات في موعدها المقرر 6-6-2021.

هل أنتم مع صعود جيل سياسي جديد إلى الواجهة؟

من الضروري أن يشهد العراق الآن صعود جيل شاب (أقل محافظة وأكثر ليبرالية) نشأ من واقع العراق وازماته ولم يتعود الرعاية الخارجية، لان تمسك جيل الشيوخ الذين تربوا في الخارج على عقلية الرعاية والولاية الخارجية جلب للعراق الويلات والضعف والفقر لأن هؤلاء السياسيون أجبرتهم تجربة المعارضة لنظام صدام على التقوقع والانغلاق السياسي والاجتماعي والديني والفكري للمحافظة على أمنهم يبدون عاجزين عن إدراك هذا التغيير الحاصل في الأجيال وخاصة بعد ثورة تشرين 2019، واقول أن العراق لا يمكنه الرجوع الى ما قبل ثورة تشرين.

ما رأيك في الجولة الخارجية الأخيرة لرئيس الوزراء؟ وكيف تتوقع فوائدها على العراق؟

مهمة جدا بغية إعادة ترتيب العلاقات الخارجية للبلاد بما يخدم المصالح العراقية دون الاهتمام لمواضيع أخرى مثل العقيدة ورد الدين الذي يقوم به البعض من القيادات السياسية، كما أن هذه الجولات مفيدة لضبط التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، ويأتي ذلك التحرك المرتقب، بعد إجراءات حكومية إصلاحية استهدفت ملفات فساد قوى سياسية معروفة بتلقيها الدعم من الخارج، أثرت لسنوات على القرار السيادي بالعراق.

زار بغداد العديد من المسؤولين الدوليين وآخرهم الرئيس الفرنسي..كيف تفسرون الحراك الدبلوماسي تجاه العراق؟ وهل العراق قادر على استعادة دوره الطبيعي بالمنطقة؟

الرئيس ماكرون يحاول وبالتأكيد الدفع باتجاه شرق أوسط يتطلع نحو فرنسا، وهو يركز على لبنان والعراق، وكلاهما له علاقات مع إيران والسعودية، لأنه يعتقد أن باريس يمكن أن تلعب دور الوسيط إذا تصاعدت التوترات الإقليمية، كما إن زيارة ماكرون اشارة الى سيادة العراق التي تشكل أيضا رسالة غير مباشرة الى الرئيس التركي اردوغان، لكن ماكرون عالق في الساحل الإفريقي، ولا قوة له في العراق وخارج اللعبة في سورية.

كيف تقرأون زيارة الكاظمي الأولى له كرئيس وزراء الى أربيل؟

هناك جملة من القضايا العالقة طويلة الأمد بين بغداد وأربيل يعود تاريخ بعضها إلى عام 2004، من بينها عودة البشمركة الى المناطق المتنازع عليها، وملف نفط الإقليم، وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، ورواتب موظفي الإقليم، وهذه مشاكل كبيرة جدا لكن لدى الكاظمي فرصة جيدة لحل العديد من القضايا العالقة، في ظل وجود دعم دولي قوي وخاصة أميركي لحل هذا الخلاف تمثل في المشاورات التي جرت خلال زيارة الكاظمي برفقة وفد من إقليم كردستان العراق لواشنطن.

