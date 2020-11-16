فرنسا جرَّدت البرتغال من لقب «دوري أمم أوروبا»

دوليه

جردت فرنسا بطلة العالم مضيفتها البرتغال من لقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية عندما تغلبت عليها 1-0 أول من أمس بملعب «دا لوش» في لشبونة، في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وباتت أول المتأهلين الى نصف النهائي.

وتدين فرنسا بتأهلها الى لاعب وسط تشلسي الانكليزي نغولو كانتي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53. وحققت فرنسا التي لعبت المباراة في غياب نجمها كيليان مبابي بسبب اصابة عضلية في الفخذ، الأهم كون الفوز حسم أمر بطاقة المجموعة حيث انفردت بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط والمواجهتين المباشرتين عن البرتغال (تعادلا سلبا في الجولة الثالثة)، قبل الجولة السادسة الأخيرة المقررة غدا.

وضمنت فرنسا تأهلها بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الاخيرتين عندما تحل البرتغال على كرواتيا، وتستضيف فرنسا كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018. وأكدت فرنسا تفوقها التاريخي على البرتغال حيث حققت الفوز الـ19 في 27 مباراة (خسرت ست مرات وتعادلتا مرتين)، وثأرت لخسارتها أمامها بالنتيجة ذاتها المباراة النهائية لكأس أوروبا على أرضها عام 2016.

وكانت مواجهة اليوم الثانية بينهما منذ لقائهما في نهائي كأس أوروبا 2016 عندما توجت البرتغال بلقبها التاريخي، كما أنها تسبق قمة ثالثة مقررة بينهما قبل نحو سبعة أشهر وتحديدا في 23 يونيو المقبل في بودابست ضمن الدور الأول لنهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة عاما واحدا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومحت فرنسا خسارتها المفاجئة أمام ضيفتها فنلندا 0-2 وديا الاربعاء في مباراة لعبتها بفريقها الرديف، وتفادت التعرض للخسارة الثانية على التوالي للمرة الاولى منذ 2015 عندما سقطت امام بلجيكا 3-4 والبانيا 0-1. وهو الفوز السادس على التوالي لفرنسا خارج قواعدها.

في المقابل، منيت البرتغال بخسارتها الاولى على ارضها منذ سقوطها امام البانيا بالنتيجة ذاتها في تصفيات كأس اوروبا 2016.واستمرت عقدة نجم البرتغال كريستيانو رونالدو امام فرنسا حيث فشل في هز شباكها للمباراة السادسة.

وفي المجموعة ذاتها، أنعشت السويد آمالها في البقاء في المستوى الأولى بفوزها على ضيفتها كرواتيا 2-1 في سولنا .ومنح لاعب وسط يوفنتوس الايطالي ديان كولوسيفسكي التقدم للسويد بمجهود فردي داخل المنطقة أنهاه بتسديدة زاحفة بيسراه على يمين الحارس دومينيك ليفاكوفيتش (36)، قبل أن يقلص اللاعب نفسه الفارق بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (81).

وأضاف المدافع ماركوس دانييلسون الهدف الثاني بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها سيباستيان لارسون (45+2). وهو الفوز الاول للسويد بعد أربع هزائم متتالية فتخلص من المركز الاخير برفع رصيده الى ثلاث نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين أمام كرواتيا التي تراجعت الى المركز الأخير (فازت على السويد 2-1 في الجولة الثالثة)، وباتت مهددة بالهبوط الى المستوى الثاني.

