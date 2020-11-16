ألمانيا تصدرت وإسبانيا تعادلت

دوليه

صعد منتخب ألمانيا الى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بفوزه على نظيره وضيفه الأوكراني 3-1، مستغلا سقوط اسبانيا المتصدرة السابقة في فخ التعادل أمام مضيفتها سويسرا 1-1 في مباراة شهدت اهدار قائد «لاروخا» سيرخيو راموس ركلتي جزاء السبت في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية أول من امس.

ورفعت ألمانيا رصيدها الى تسع نقاط بفارق نقطة أمام اسبانيا، وبات مصير تأهلها بين يديها قبل القمة الحاسمة الثلاثاء المقبل أمام مضيفتها اسبانيا في اشبيلية في الجولة السادسة الأخيرة.

في المباراة الأولى وجد المانشافت نفسه متأخراً في الدقيقة 12 بهدف عكس مجريات اللقاء، بعدما تخطى ألكسندر زوبكوف الدفاع الألماني ومرر الكرة الى رومان ياريمتشوك الذي سددها قوية على يسار الحارس العملاق مانويل نوير الذي احتفل بمباراته الدولية الـ95 بألوان بلاده ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة سيب ماير بطل العالم 1974.

وسيكون الحارس العملاق غدا على موعد مع الانفراد بالرقم عندما يحل منتخب بلاده ضيفا على اسبانيا. وأعاد زميله في النادي البافاري سانيه المانيا الى المباراة بادراكه التعادل من تسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة من زميله الاخر ليون غوريتسكا (23).

وصنع غوريتسكا الهدف الثاني أيضا عندما مرر كرة عرضية امام المرمى حولها مهاجم تشلسي الانكليزي تيمو فيرنر براسه الى شباك المخضرم أندريه بايتوف (33).

وأضاف فيرنر الهدف الثالث بعد عدة تمريرات بينية أنهاها بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع ايليا زابارني وخدعت الحارس (64).

وفي المباراة الثانية، احتفل راموس بأسوأ طريقة ممكنة بمباراته التاريخية ضد سويسرا باهداره ركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و80 كانتا كفيلتين بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق الفوز والبقاء في الصدارة.

وانفرد راموس بالرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي، بخوضه المباراة رقم 177 ليتخطى الحارس المخضرم لمنتخب ايطاليا المعتزل دوليا جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية).

ومنح ريمو فرولر التقدم لسويسرا بتسديدة خادعة بيسراه من داخل المنطقة اسكنها الزاوية البعيدة للحارس اوناي سيمون (26).

وأهدر راموس فرصتين لادراك التعادل من ركلتي جزاء الأولى بعد لمسة يد على على المدافع ريكاردو رودريغيز (57)، والثانية بعد خطأ على المهاجم البديل ألفارو موراتا من قبل المدافع نيكو ألفيدي الذي تعرض للطرد (80)، حيث تألق حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ يان سومر بتصديه للركلتين.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف البديل جيرارد مورينو هدف التعادل بتسديدة من داخل المنطقة في سقف الشباك بعد تمريرة عرضية من سيرخيو ريغيلون (89).

