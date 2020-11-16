راموس قياسي

دوليه

انفرد قائد منتخب اسبانيا سيرخيو راموس بالرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي بـ177 مباراة، بمشاركته في مواجهة سويسرا أول من امس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكان مدافع ريال مدريد عادل الرقم الاوروبي المسجل باسم الحارس الايطالي جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية)، بعد مشاركته الاربعاء احتياطياً في مباراة ودية لمنتخبه الوطني ضد هولندا (1-1).

وبات راموس (34 عاماً) على بعد 7 مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجّل باسم «العميد» المصري المعتزل أحمد حسن صاحب 184 مباراة دولية.

وخاض راموس باكورة مبارياته الدولية عام 2005 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره ضد الصين تحت اشراف المدرب الراحل لويس أراغونيس، ثم ساهم بشكل كبير في احراز منتخب بلاده كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، الى جانب رموز مثل تشافي وأندريس اينيستا أو ايكر كاسياس الذي تخلى له عن شارة القائد في 2016. ومنذ ذلك الوقت، أصبح عنصراً رئيساً في تشكيلة «لا روخا»، برغم التبديلات الطارئة على الجهاز الفني، من فيسنتي دل بوسكي الى لويس انريكي، مرورا بجولن لوبيتيغي وروبرت مورينو.

