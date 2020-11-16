لوف: أشعر بالرضا

دوليه

اعترف مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف بفوز فريقه بصعوبة على ضيفه الأوكراني (3-1)، أول من امس، في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجحت الماكينات الألمانية في اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، مستغلين تعثر اسبانيا بالتعادل مع سويسرا في ذات الجولة.

ونشرت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» تصريحات لوف عقب المباراة، حيث قال «لم تكن مواجهة سهلة، لأن أوكرانيا فريق يلعب بشكل جيد، خاصة في ظل امتلاكهم السرعات والقدرة على التحول سريعًا في المرتدات». وأضاف: «لكن بشكل عام أشعر بالرضا بعدما قدمنا مباراة جيدة واستطعنا التحكم في مجريات اللعب، كما أننا تحسنا من ناحية الفاعلية على المرمى في الشوط الثاني».

وبسؤاله عن رأيه في أداء ليروي ساني، صاحب الهدف الأول، فأجاب «الجميع يعلم أنه لم يشارك منذ فترة طويلة، وبحاجة لبعض الوقت من أجل استعادة كامل جاهزيته وايقاع المباريات».

كما أشار المدرب الألماني الى عزمه اجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية عند مواجهة اسبانيا في الجولة الختامية. وعن ذلك، قال «توني كروس سيعود بالتأكيد وسيبدأ أمام اسبانيا، لكن لنرى لاحقًا على حساب من سندفع به».

