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دوليه

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نيمار يغيب عن لقاء أوروغواي


أكّـد رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل أن نجم الفريق نيمـار لن يكون متاحاً للمُشاركة أمام أوروغواي، بسبب الاصابة. من جهته، أعلن نادي باريس سان جرمان بقاء نجمه البرازيلي في فرنسا، وعدم التحاقه بمنتخب بلاده لخوض المباراة القادمة، في تصفيّات أميركا الجنوبيّة المؤهّلة لكأس العالم قطر 2022. وذكر النادي الباريسي، أنّ نيمار سيَبدأ عمليّة التّأهيل في مركز «أورييدو» للتدريبات، بعد شفائه من الاصابة التي تعرض لها قبل شهر، و قد اتفق الفريق الطبي لـ«باريس سان جرمان»، مع نظيره في المنتخب البرازيلي، على بقاء نيمار، وعدم تـَعريضه للمخاطرة.


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