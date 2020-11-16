إلغاء مباراة النرويج ورومانيا

دوليه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أول من أمس الغاء مباراة المنتخبين الروماني والنرويجي المقررة أمس ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بعد قرار السلطات النرويجية منع منتخب بلادها من السفر الى بوخارست بسبب حالة ايجابية لفيروس كورونا المستجد. وقال الاتحاد الاوروبي على موقع دوري الأمم الأوروبية «المباراة لا يمكن ان تلعب». وفي وقت سابق، أمر وزير الصحة النرويجي منتخب بلاده بعدم السفر الى رومانيا لخوض مباراة الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى في المستوى الثاني. وثبتت اصابة المدافع الأيمن لنادي غلطة سراي التركي عمر العبدلاوي بفيروس كورونا المستجد الجمعة ودعا الوزير بنت هوي الاتحاد الى احترام قواعد الحجر الصحي التي توصي بالعزل في حالة التواصل مع مريض. وبعد اكتشاف هذه الحالة الايجابية، ألغى الاتحاد المحلي رحلته الى رومانيا لكنه كان يرغب في الحصول على موافقة السلطات للمغادرة ولعب هذه المباراة ثم مباراته في الجولة الاخيرة ضد النمسا، شريكته في الصدارة، الاربعاء المقبل. وأكد الاتحاد المحلي في رسالة الى وزير الصحة نشرت على موقعه الالكتروني، انه يخشى «عواقب عدم المشاركة في هاتين المباراتين» اذا اضطر الى الانسحاب.