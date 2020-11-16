الظفيري واصل تألقه في رالي الشرق الأوسط

محلية

واصل بطل الراليات مشاري الظفيري تألقه، وكلل مسيرته الرياضية في بطولة الشرق الاوسط للراليات بالفوز بالمركز الاول عن مجموعته (ام.اي.ار.سي 2) للمرة السادسة.

وقال امين السر في نادي الكويت الدولي للسيارات عيسى حمزة ان «كأس البطولة الذي احرزه الظفيري للمرة السادسة هو انجاز للكويت» مهديا الفوز لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما وللقائمين على الرياضة».

واعتبر ان هذا الانجاز يعطيه دفعا وحافزا لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.وتوجه بالشكر لرئيس مجلس ادارة نادي الكويت الدولي للسيارات عماد بوخمسين ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائبيه د. صقر الملا وعلي مروي بالاضافة الى الخطوط الجوية الكويتية. وكانت نتائج بطولة الشرق الاوسط للراليات قد اعلن عنها في بيروت بتتويج السائق القطري ناصر العطية بطلا للشرق الأوسط للراليات للمرة الـ 16 في مسيرته عن الفئة الاولى والظفيري للمرة السادسة عن الفئة الثانية بعد تحقيقه المركز الاول في (اعوام 2013 و2014 و2017 و2018 و2019).

