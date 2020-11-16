القادسية وكاظمة للفوز الثاني في «السلة»

محلية

يخوض القادسية االيوم مواجهة لا تخلو من صعوبة عندما يلتقي اليرموك في 05:30 مساء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري كرة السلة والتي تشهد مباراة أخرى تجمع كاظمة مع الصليبخات في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويمتلك القادسية وكاظمة نقطتين إثر فوز الاول على الصليبخات والثاني على برقان في بداية مشوارهما في الدوري، في حين يملك كل من اليرموك والصليبخات نقطة واحدة بعد تعثر الأول امام القرين في حين سقط الثاني في الجولة الاولى الأصفر بنتيجة ثقيلة.

ويتأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام «بلاي أوف» من ثلاثة مباريات بطريقة “المقص» .

في المباراة الاولى يسعى الأصفر بقيادة مدربه الليتواني لوكاس مندوزا، إلى الفوز في مباراة اليوم بالاعتماد على ابرز نجومه أمثال عبدالمحسن مرتضى وعبدالله الصراف وناصر الهجرس وفهاد السبيعي وعبدالله توفيق واحمد فالح، لكنه سيصطدم بقوة اليرموك الطامح الى التأهل للأدوار المقبلة بقيادة مدربه الوطني خالد القلاف الذي يعتمد على بعض الأسماء التي تحاول اثبات وجودها أمثال حسن بورميه والاخوين فهد ورباح الرباح وناصر المطيري ونايف الصندلي. وفي المباراة الثانية، التي تجمع كاظمة مع الصليبخات يبدو الطريق ممهداً امام البرتقالي لتحقيق الفوز في ظل الفوارق الفنية التي يمتلكها على منافسه.

