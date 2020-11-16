كاراسكو: «الأولمبي» ممتاز

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يخوض الأزرق مباراة ودية ثانية في 07:00 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الأول تحضيراً للجولتين السابعة والثامنة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وكان الأزرق التقى مع الكويت مساء أمس على ملعب الأخير في لقاء ودي أول، وسيكفي الأزرق بهاتين المباراتين في هذا التجمع بعد تعذر خوض مباريات دولية في أيام «فيفا دي» إثر الاشترطات الصحية المعتمدة في البلاد.

من جانب آخر، تعادل المنتخب الأولمبي مع النصر 3 -3 في اللقاء الودي الذي جمع الطرفين على ستاد علي صباح السالم.

أحرز أهداف المنتخب الأولمبي كل من فواز المبيليش في الدقيقة 51، وعقيل الهزيم (74) ومهدي دشتي (88)، فيما جاءت أهداف النصر عبر المحترف البحريني سيد ضياء في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وسالم المسلاتي (48)، ومشعل فواز (77).

وحفلت المباراة بالإثارة خصوصا من جانب المنتخب الذي سعى لاعبوه الشباب الى اثبات انفسهم امام المدرب الإسباني أندريس كاراسكو الذي يقود المنتخب الأول أيضا.

وأظهر كاراسكو ارتياحاً من الأداء والنتيجة التي انتهت عليها المباراة الودية، وقال عقب التعادل مع النصر: «سعيد بالعمل الذي قمنا به خلال الأيام الماضية.. المنتخب الأولمبي كان ممتازاً في أول ظهور».

واضاف: «ما كنا نريده في هذه المباراة هو تحقيق الانسجام في بعض المراكز وتطبيق ما تعلمناه في التدريبات.. واعتقد ان الفريق كان بطيئاً في البداية وكنا نحتاج فيها الشجاعة، لكن مع مرور دقائق شهد اداء الفريق تطورا ملحوظا ، وقد عدنا في المباراة 3 مرات»، ممتدحا النصر ووصفه بالفريق الجيد.

اما احمد عبدالكريم مدرب النصر فاعتبر ان النتيجة جيدة للفريقين، معبرا عن سعادته بمستوى «العنابي» وبمستوى الأزرق الأولمبي، وقال ان اللقاء فرصة مناسبة لاختبار اللاعبين العائدين من الاصابة وهم سالم المسلاتي وسيد ضياء وبهاء عبدالرحمن، مضيفا انه سعيد جداً بعودتهم وبجاهزيتهم للمرحلة المقبلة.

