سفير إسبانيا: مجمع جابر العبدالله للتنس تحفة معمارية وحضارية

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زار سفير إسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيلار مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، تلبيةً لدعوة الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس، حيث اطلع السفير الاسباني على مرافق ومنشآت المجمع وقام بجولة داخل الأكاديمية رافقه خلالها مديرها العام مارتن بلجريفر والفريق الإداري بالأكاديمية .

وحرص السفير ميغيل على زيارة المجمع بعد أن عرف أنه يضم أهم وأكبر أكاديميات التنس الأسبانية وهي أكاديمية رافا نادال – الكويت، التي تعد واحدة من أهم وأكبر أكاديميات التنس في العالم ، كما زار مقر الاتحاد الكويتي للعبة داخل المجمع وتفقد مكاتبه والملاعب المغطاة والمكشوفة .

وأبدى السفير الاسباني إعجابه الشديد بكل ما شاهده داخل المجمع من عناصر متميزة وقال إنه تحفة معمارية وحضارية ذات مستوى عالمي، وأشاد بكافة الجهود المبذولة من قبل مستثمر المشروع (مجموعة التمدين) في إظهار هذا الصرح الحضاري الكبير إلى النور، وقال إنه يضاهي أفضل مجمعات التنس في العالم ، وتمنى أن تكون له إسهاماته في رفع مستوى لعبة التنس سواء في الكويت أو في المنطقة بشكل عام.

وفي ختام زيارته شكر السفير الأسباني الشيخ أحمد الجابر على دعوته الكريمة وأبدى سعادته بزيارة المجمع وأكد على أنه سيتردد عليه من وقت لآخر في الفترة المقبلة.

