تفوق «فتيات سلوى الصباح» في «القوى الأولى»

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نال نادي سلوى الصباح للفتيات لقب البطولة النسائية الاولى لالعاب القوى للموسم الرياضي الحالي (2020-2021) التي اقيمت مساء اول من امس بمضمار اتحاد العاب القوى بمشاركة لاعبات من ثلاثة اندية للفتاة ومن غيرها واستمرت منافساتها يوما واحدا.

وتمكنت لاعبات نادي سلوى من الفوز بأول القاب الموسم وتحقيق 14 ميدالية منها 6 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات فيما جاء نادي الفتاة بالمركز الثاني بعد ان حصل على 13 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات، فيما حل نادي العيون ثالثا بذهبيتين كما حققت بعض اللاعبات المشاركات بصفة شخصية بعض الميداليات.

واكد رئيس الاتحاد سيار العنزي ان رعاية الاتحاد لهذه البطولة يأتي لدعم وتطوير النشاط الرياضي النسائي بهذه الرياضة لاعداد جيل من اللاعبات المميزات في مختلف مسابقات الجري والرمي والوثب لتحقيق الانجازات لرياضة العاب القوى الكويتية.

واضاف ان هذا التنظيم المحكم لمسابقات البطولة المختلفة يؤكد وجود كوادر مميزة في اللجنة النسائية التي اشرفت على التنظيم مهنئا اللاعبات الفائزات في جميع منافسات البطولة.

من جانبها اكدت نائبة رئيس اللجنة النسائية التابعة للاتحاد فرح البابطين ان البطولة شهدت مستوى جيدا في معظم مسابقاتها مضيفة ان فتح المجال لمشاركة لاعبات من المنتمين لاندية الفتاة ومن غيرها اسهم ببروز مواهب واعدة في عدد من المنافسات.

ولفتت البابطين الى انه وبعد هذا النجاح الذي شهدته البطولة التي خصصت للاعبات فوق 18 سنة فأن اللجنة تتطلع لاقامة بطولة اخرى للناشئات دون هذا السن متى ما سمحت الظروف الصحية.

