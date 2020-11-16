بدء توافد أندية شرق آسيا إلى قطر

دوليه

بدأت الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا لشرق القارة بالتوافد إلى قطر تمهيداً لخوض منافسات البطولة التي ستنطلق بعد غد وتستمر حتى 19 ديسمبر المقبل .ووصلت امس فرق أف سي سيول وأولسان هيونداي يونايتد وتشونبوك هيونداي من كوريا الجنوبية وفريقا سيدني وبيرث غلوري الأستراليان، وغوانغجو افرغراند الصيني. فيما يستمر وصول فرق شرق آسيا إلى قطر يومياً حتى يوم 21 من الشهر الحالي، وسيكون آخر الواصلين فريقا فيسيل كوبي ويوكوهاما أف مارينوس اليابانيان. وتوجهت الفرق التي وصلت الأحد إلى مقر إقامتها في الفنادق المخصصة لها بعد إجراء الفحص الطبي لـ «كوفيد 19» وفق البروتوكول الخاص ، وستخوض التدريبات في ملاعب التدريب الخاصة بمونديال قطر 2022 بعد الخلود إلى الراحة .وكانت اللجنة المحلية المنظمة أكملت كافة الاستعدادات التي تتعلق بالبطولة بدءاً من الاستقبال في المطار والتوجه إلى الفنادق ومن ثم الى التدريبات والعودة ،فضلا عن جاهزية الملاعب الأربعة التي ستجري فيها المباريات وهي الجنوب وخليفة الدولي والمدينة التعليمية وستاد جاسم بن حمد وجميع هذه الملاعب تتوافر فيها تقنية التبريد .وشهدت الأيام الأخيرة وصول وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العاصمة الدوحة وباشر مهام عمله، واطلع على كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة من حيث مقار إقامة الفرق ، وملاعب التدريب والتي تم تحديدها بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي.

وستكون الخدمات الطبية متوافرة وبشكل موسع في كافة فنادق البطولة ، كما ستتوافر العيادات الطبية وخدمة الإسعاف في الستادات التي تستضيف المباريات وفي ملاعب التدريب.وتعتزم قطر ومن خلال اللجنة المنظمة المحلية إنجاح الحدث القاري في كل الظروف والأحوال ، وستقوم بما هو مطلوب وفق الضوابط الصحية من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين في البطولة.

