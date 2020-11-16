مصر تغلبت على توغو بهدف

دوليه

حقق منتخب مصر فوزه الرسمي الأول بقيادة مدربه حسام البدري بتغلبه على ضيفه توغو 1-0 على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وسجل لمصرمدافع الزمالك محمود حمدي «الونش» في الدقيقة 53 بعد أداء باهت وأقل من المستوى المتوقع لمنتخب مصر.

ورفعت مصر رصيدها إلى 5 نقاط لتتقاسم صدارة المجموعة مع جزر القمر بينما تراجع منتخب كينيا للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم منتخب توغو بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلعب منتخب مصر في ضيافة توغو غدا الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة.

وبدأت تهديدات منتخب مصر مبكرا على مرمى توغو بعرضية من أبو الفتوح انقض عليها مصطفى محمد وسددها في أقدام المدافعين. ولم تكن هناك أنياب هجومية واضحة لمصر في ظل عدم الانسجام الواضح بين اللاعبين مع عدم خوض معسكر قبل تلك المواجهة.

وردت العارضة فرصة خطيرة لمنتخب مصر من كرة عرضية أرسلها زيزو وجهها مصطفى محمد برأسه نحو المرمى لكن العارضة كانت حاضرة.

وفرض منتخب مصر حصارا على دفاع توغو مع بداية الشوط الثاني ونجح محمود حمدي الونش في تسجيل هدف التقدم لصالح الفراعنة من عرضية أرضية أرسلها السعيد وردها النني على رأس الونش في الدقيقة 53.

وسقط تريزيغيه في منطقة الجزاء لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء وسط ثورة اعتراضات من الجهاز الفني للفراعنة. وأشرك مدرب منتخب مصر، رمضان صبحي بدلاً من تريزيغيه في الدقيقة 74 ونال عمرو السولية إنذارا للخشونة ليغادر الملعب بعدها وينزل طارق حامد ثم أفشة على حساب زيزو في الدقيقة 88. وحاول الفراعنة استهلاك الدقائق الأخيرة بالتمريرات مع احتساب 3 دقائق كوقت بدل ضائع ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء لصالح رمضان صبحي رغم سقوطه في منطقة الجزاء بعد جذبه من مدافع توغو دغينيه.

