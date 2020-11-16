«الفتاة» بطل «ثلاثيات السلة»

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توج فريق نادي الفتاة (B) بلقب البطولة النسائية المفتوحة لـ «ثلاثيات» كرة السلة بعدما تغلب على الفتاة (A) بنتيجة 17 – 15 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأول من أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، فيما حصل فريق نادي القرين (C) على المركز الثالث بعد تفوقه على القرين (D) بنتيجة 9-7.

وأشادت عضو المجلس البلدي مها البغلي التي حضرت الحفل الختامي بحسن تنظيم البطولة، وقالت:» نشهد جميعاً النقلة النوعية التي تشهدها الرياضة النسائية، والبطولات التي تشهدها الكويت مشجعة للفتاة على ممارسة الرياضة والتي بدورها تساعد على تمكين المرأة، كما أن هناك العديد من الفتيات اللاتي يقدمن مستويات متميزة في مختلف الألعاب»، لافتة إلى أن البطولة شهدت منافسات قوية وتعد بداية جيدة لكرة السلة النسائية.

من جهته، شكر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رشيد العنزي رئيس وأعضاء اللجنة النسائية على الدور الكبير الذي قاموا به من أجل إنجاح البطولة ،وأضاف :»سعداء بمشاهدة لاعبات كرة السلة، والمنافسات القوية التي شهدتها عدة مباريات، وهذه بداية أولى ناجحة بشكل كبير، تنظيميا وفنيا، ونتمنى المزيد من البطولات الناجحة في الفترة المقبلة، ومجلس الإدارة يقدم كل الدعم للجنة النسائية، ونأمل مشاركة جميع الأندية في البطولات المقبلة».

وأبدت لاعبة النادي العربي شيماء سعيد سعادتها الغامرة بالبطولة الأولى للسيدات، وقالت:» جاءت الأجواء مثالية من جميع النواحي، والتنظيم المتميز الذي شهدته البطولة دليل عمل منظم ودقيق، ودافع لجميع اللاعبات ليطور أنفسهن في الفترة المقبلة»، لافتة إلى أن البطولة شهدت منافسات مثيرة ومستويات قوية من العديد من اللاعبات.

