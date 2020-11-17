الأمير: الظروف الاستثنائية برهنت على متانة وحدة الصف الكويتي ونسعى للارتقاء بالمنظومة الصحية

أول النهار

قام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد صباح أمس بزيارة إلى وزارة الصحة وقد كان في استقبال سموه لدى وصوله وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح ووكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى محمد رضا وكبار المسؤولين بالوزارة.

هذا وقد ألقى سموه كلمة هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الأخ وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح الأخ وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا الاخوة قيادات وجميع العاملين في الوزارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي اليوم زيارة وزارة الصحة ويسعدني أن التقي باخواني وابنائي من الكوادر والطواقم الطبية الذين يحملون على كاهلهم أمانة الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بكل تفانٍ واخلاص فلقد أثبتوا أنهم خط الدفاع الأول عن الوطن بالوقوف في الصفوف الأمامية للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره رغم ما يتعرضون له من خطر العدوى متسلحين في ذلك بالروح الوطنية العالية فلهم منا بالغ الثناء والتقدير.. مستذكرين ببالغ الفخر مسيرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ودوره المشهود لأجل الارتقاء بالمنظومة الصحية مؤكدين السير على نهجه الرشيد.

إخواني وأبنائي ...

إن هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وما شهدناه من تكاتف وتعاضد في وطننا لأجل التصدي لهذه الجائحة يبرهن على متانة وحدة الصف الكويتي وقت الشدائد ومدى صلابة أبناء هذا الوطن في مواجهة أي تحديات بكل عزيمة وصبر وثبات.

وفي هذا المقام أود الإشادة بما قام به أبناء المنظومة الصحية من جهود كبيرة وتعاون بناء مع جميع جهات الدولة الرسمية والتطوعية لمواجهة هذا الوباء تمثلت في حسن التخطيط وتأمين كل الاحتياجات الطبية من مستشفيات ومحاجر ومعدات وبروتوكول علاجي أسهم في تصاعد أعداد المتعافين إلى جانب متابعتهم الحثيثة لكل المستجدات وكان محل ارتياح وتقدير الجميع.أبنائي وبناتي الأعزاء.

لا يفوتني أن أسجل الشكر والتقدير لجميع العاملين بوزارة الصحة من الكوادر الطبية والطواقم التمريضية مواطنين ومقيمين على ما يسطرونه من تضحيات جسام للقيام بمهامهم الإنسانية التي لا تخلو من المخاطر مقدرين جهودهم الدؤوبة في نشر الوعي الصحي وتطبيق الإجراءات الاحترازية. وختاما.

أؤكد أننا لن نتراخى او نبخل بجهد أو إمكانات في سبيل تطوير كفاءة وقدرات هذه المؤسسة الوطنية وتزويدها بأحدث المعدات وأفضل الكوادر لتمكينها من أداء واجبها المقدس في الحفاظ على الصحة العامة التي تعد من أهم أولوياتنا والغاية التي نسعى دائما لتحقيقها داعين المولى تبارك وتعالى أن يرفع عن البشرية جمعاء هذا البلاء ويجنبنا شروره وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لخدمة وطننا الغالي الكويت ليظل ينعم بالأمن والطمأنينة.

كما ألقى وزير الصحة د. باسل الصباح كلمة قال فيها: تأتي زيارتكم المباركة... لتؤكدوا على نهج يعتني بصحة الإنسان ويقدمه على سائر النعم هذا النهج الذي وضعه حكام الكويت وتوارثوه خلفا عن سلف ... وها أنتم سيدي سمو الأمير، تؤكدون اليوم بهذه الزيارة التاريخية الميمونة على هذا النهج المبارك وأنكم على عهد أسلافكم باقون، وبنهجهم مقتدون، وعلى خطاهم ماضون تستمدون العون من الله تعالى ... ثم بمساندة عضدكم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

ومضى مخاطباً صاحب السمو قائلاً: صحة الإنسان والحفاظ عليها بكل الوسائل المتاحة نهج مبارك أكده بصورة واضحة لا لبس فيها سيدي سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله رحمة الأبرار ... وألحقه بركب المصطفين الأخيار ... حيث شاهد العالم أجمع في جائحة كورونا كيف قدم سموه رحمه الله ودون أي تردد صحة الإنسان على ما سواها من المصالح الدنيوية المادية والمعنوية على نحو لم يشهد له مثيلا في كل السياسات التي تم اتباعها للتعامل مع هذا الوباء وكنتم أنتم حفظكم الله ورعاكم السند والعون له على ترسيخ هذا المعنى والتأكيد عليه في كل مناسبة اقتضت منه رحمه الله مخاطبة شعبه وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم وطرد هاجس الخوف والرهبة من قلوبهم ... وبفضل الله ... ثم السياسة العليا للدولة... استطاع نظامنا الصحي وبما يتمتع به من عوامل قوة استطاع وبوقت مبكر أن يصمد أمام تداعيات الجائحة من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية المبكرة للحفاظ على المنظومة الصحية وحماية الكويت من التداعيات والأعباء المترتبة على الجائحة فجاءت بحمد الله الخطوات العملية في مواجهة الوباء متناسقة ومتناسبة مع كل مرحلة من مراحل مواجهة الوباء.

وأضاف «سمو الأمير لم يتوقف عطاء أبنائكم وبناتكم في وزارة الصحة على وضع وتنفيذ خطط وبرامج الطوارئ والتصدي واحتواء جائحة «کورونا» فقط بل استمرت جهودهم واتصل اجتهادهم بنجاح وإصرار من الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والاداريين على تطوير كل القطاعات الصحية ومواكبة التطورات العالمية في كل جانب من جوانب الخدمات الصحية... يشهد على ذلك ما تحقق من إنجازات تدعو إلى الفخر والاعتزاز كبرامج زراعة القلب والكبد وبرامج الخلايا الجذعية والمشاريع الإنشائية والتطويرية الداعمة لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.

وإن كل ما قام ويقوم به أبناؤكم وبناتكم في وزارة الصحة من عمل وما بذلوه من جهد في مواجهة هذا الوباء وغيرها من الأعمال المتعلقة بمختلف الجوانب الصحية ما هو إلا ثمرة من ثمرات ما غرسته القيادة السياسية في قلوبنا من حب للوطن والتفاني في خدمته وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته والحرص على صحة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة دون تفرقة أو تمييز .

مستطرداً «إن ما تتناقله الآن الأوساط العلمية والإعلامية من النتائج المبشرة حول تطوير وانتاج اللقاحات الفعالة والآمنة للوقاية من «كورونا المستجد» والحد من تداعياته وحماية الفئات الأكثر تعرضا من الإصابة به يحظى بالمتابعة المستمرة والدقيقة من جانب القيادات والمتخصصين بوزارة الصحة لتكون الكويت بعون الله تعالى وتوفيقه من أوائل الدول التي تتيح الفرصة لمواطنيها للحصول على اللقاح الامن والفعال.ونؤكد لكم بقاءنا على العهد ولاء ووفاء لكم حفظكم الله ورعاكم ولكويتنا الغالية أدامها الله عزيزة شامخة وواحة أمن وأمان في ظل قيادتكم الحكيمة وارائكم الرشيدة ونصائحكم وتوجيهاتكم السديدة.

بعدها تفضل صاحب السمو أمير البلاد بالتوقيع على سجل الشرف. كما تم التقاط صورة تذكارية مع سموه بهذه المناسبة.

وألقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد كلمة ارتجالية خلال زيارته لوزارة الصحة فيما يلي نصها:

«انا سعيد اليوم بزيارتي لكم لابنائي واخواني وبناتي اشكرهم على ما قمتم فيه من مجهود كبير... الحقيقة واجهتم فيه الاخطار وتعاونتم مع جهاز الحكومة الرسمي والتطوعي وقمتم في عمل تشكرون عليه واجهتم الخطر ومنكم من استشهد ومنكم من اصيب في هذه الافة اللي الله بلانا فيها وعلى الرغم من ذلك صممتوا وعزيمتكم بالتصميم قمتم بخدمة وطنكم مهما واجهتوا من خطر فتشكرون عليه هذا كل الشكر والتقدير والكلام اللي بقوله لكم ما يوفي ما قمتم فيه من مجهود كبير الحقيقة من ابنائنا وبناتنا واخواننا ... اقول إن شاء الله يكفيهم شر هذا الوباء والله سبحانه وتعالى يرفع هذا الوباء عن المعمورة إن شاء الله... وانا مهما قلت الكلام هذا ما يفي حقوقكم انتم قمتم بواجب اكثر واكثر انتم الجنود المجهولة اللي تعملون من خلف الكواليس الحقيقة تشكرون عليه كل الشكر والتقدير لكم جميعا على ما قمتم فيه وضحيتوا هذا هم ابناء الكويت وقت الشدة والفزعة وقفوا كأنهم شخص واحد مع اخوانهم ايضا المقيمون والمتطوعون قاموا بدور جبار تشكروا عليه كل الشكر والتقدير والله يوفق الجميع ويحمي بلدنا إن شاء الله ويحميها من كل سوء ومكروه بارك الله فيكم ووفقكم الله والله يجنبكم كل المخاطر إن شاء الله وفقكم الله وشكرا».

ثم غادر سموه وزارة الصحة بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

هذا ورافق سموه خلال الزيارة رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح.

