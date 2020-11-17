«الكويتي للتنمية»: 1.200 مليون لدعم ومواجهة تداعيات «كورونا»

أول النهار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اتفاقية منحة بقيمة 1?2 مليون دينار كويتي لدعم خطة التأهب والاستجابة لتداعيات جائحة كورونا بمناطق النازحين داخل سورية.

وقال الصندوق في بيان صحافي إن المنحة تسهم في دعم الخطة الإستراتيجية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في سورية للتأهب والاستجابة لمواجهة تداعيات (كورونا) داخل الأراضي السورية لاسيما دعم مخيمات وملاجئ النازحين داخليا والمجتمعات المستضيفة لهم.

وأكد الصندوق تركيز الدعم على التدابير الفورية والأنشطة الرئيسة المنقذة للحياة بما في ذلك الإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمع في نشر التوعية والوقاية من الوباء ودعم قدرات المنظمات أو الهيئات الشريكة مع (اليونسيف).

وأوضح أن الدعم يشمل تأمين لوازم الوقاية من العدوى ومكافحتها واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى كمساعدة هذه المجتمعات للحصول على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم ورعاية الأطفال.

وأفاد أن الدعم المقدم يأتي ضمن خطة استراتيجية متعددة القطاعات للتأهب والاستجابة للتداعيات الصحية والإجتماعية لجائحة (كورونا) حول العالم بما فيها تلك المتأثرة بمشاكل النزوح الداخلي وتقديم الدعم المناسب لمخيمات وملاجئ النازحين داخليا والمجتمعات المستضيفة لهم.وبين الصندوق أن منظمة الصحة العالمية تعتبر سورية حاليا من الدول الأشد تعرضا لتداعيات هذه الجائحة خاصة في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية منها ذلك لما تشهده تلك المناطق من تفاقم للوضع الصحي والانتشار السريع للوباء.

وذكر أنه أسهم بمبالغ تقدر بنحو 198?5 مليون دولار وذلك ضمن الجهود والمبادرات العالمية لمكافحة انتشار الجائحة، لافتا إلى أن الاتفاقية وقعتها نيابة عن المنظمة ممثل المكتب الخليجي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة الطيب آدم في حين وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي المدير العام عبدالوهاب البدر.

