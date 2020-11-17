قوة الإطفاء حصدت شهادة «الأيزو»

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد، وبرفقته

نائب رئيس قوة الاطفاء لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله الشطي، حيث تم اهداء الوزير الصالح شهادة «الأيزو» في نظام إدارة الجودة

«9001:2015 ISO». والتي منحتها SMG الكندية لقوة الاطفاء العام بعد تطبيق جميع قطاعات قوة الاطفاء العام سواء الفنية والادارية لمعايير

ومتطلبات نظام ادارة الجودة والتميز في تقديم الخدمات لتكون قوة الاطفاء من أولى الجهات الحكومية الحاصلة عليها بجميع قطاعاتها.

