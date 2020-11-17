سفارة البحرين: لا أراكم الله مكروهاً

وطن النهار

استقبلت سفارة مملكة البحرين لدى الكويت على مدى الايام الثلاثة الماضية، عددًا من الشيوخ من افراد الاسرة الحاكمة وكبار المسؤولين في الدولة والسفراء المعتمدين في الكويت وعدد من وجهاء والقبائل والعوائل الكويتية الكريمة وافراد من الجالية البحرينية والطلبة في الكويت والجاليات العربية بدولة الكويت والصحافيين والاعلاميين، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، -رحمه الله-.

وقد رفع المعزون خالص التعازي والمواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وإلى الأسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين، مشيدين بإسهامات الأمير الراحل في تعزيز العلاقات البحرينية الكويتية وزياراته السنوية للكويت وكذلك إسهامات سموه في خدمة الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم اجمع

من جانبه، أعرب السفير صلاح علي المالكي، سفير مملكة البحرين لدى الكويت، عن بالغ شكره وتقديره لجميع المعزين على مشاعرهم الأخوية الطيبة والنبيلة سواء بالحضور او الاتصال او البرق التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وكذلك بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة كما تقدم بالشكر الجزيل لكل الصحافيين ممثلي الصحف والمجلات الكويتية الذين واكبوا تغطية فترة تسجيل العزاء اولا بأول، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح رضوانه وجنانه.

