الكويت وأميركا ناقشتا مكافحة تمويل الإرهاب

وطن النهار

عقد مسؤولون أميركيون وكويتيون امس مجموعة عمل ثنائية افتراضية للحوار الاستراتيجي الأميركي- الكويتي الرابع حول الأمن وذلك لبحث التعاون الثنائي في مجالات عدة تشمل مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني. كما سيناقش الجانبان التنسيق بشكل أوثق فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

وترأس المجموعة منسق مكافحة الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية السفير نايثن سايلز ومساعد الوزير بالإنابة في وزارة الخزانة الأميركية بول أهيرن ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح كما انضم اليها ممثلو عدد من المؤسسات من بينها وزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها. حضر من الجانب الأميركي سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت ألينا رومانوسكي ونائب مساعد وزير العدل الأميركي بروس شوارتز ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي شارلز سبينسر والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط جوي هود ونائب منسق الشؤون السيبرانية بوزارة الخارجية الأمريكية ميشال ماركوف. وقالت السفيرة رومانوسكي: «إنني أفخر بمدى التقدم الذي أحرزناه خلال مباحثاتنا حول الأمن، مشيرة الى ان الولايات المتحدة والكويت ترغبان في الحفاظ على أمن البلدين وبإمكاننا تعزيز هذه الجهود من خلال التعاون على مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وجميع جوانب الشؤون الأمنية».

وأضافت رومانوسكي: «إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الخبرة والمساعدة فيما يتعلق بالأمور الأمنية التي تهم الكويت». وركزت المباحثات على مكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وتعزيز العلاقة بين البلدين فيما يخص تطبيق القانون.

