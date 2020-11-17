البلدي: تعديل حدود«محمية الصليبخات»

وطن النهار

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة بشأن تعديل حدود محمية الصليبخات البرية وطلب تخصيص حيازة زراعية ضمن منطقة الدوحة.

واكد رئيس لجنة العاصمة عبد العزيز المعجل في تصريح صحافي أن اللجنة أحالت الاقتراح المقدم بشأن تطوير نفق دروازة العبد الرزاق إلى لجنة الإصلاح والتطوير، فيما اجلت الاقتراح المقدم بشأن طلب نسخة من قرار التخصيص الخاص بموقع مواقف برج التحرير ونسخة من تراخيص البناء لحين حضور وزارتي الخدمات والأشغال.

وقال المعجل إن اللجنة أبدت عدم موافقتها على طلب الهيئة العامة للاتصالات زيادة مساحة البناء لموقع شركة الاتصالات «زين» الواقع في منطقة الشويخ الإدارية، فيما أبقت على الجدول كتاب الجمعية الكويتية للتراث بشأن العمل على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس البلدي والبلدية والجمعية للبدء بتنفيذ مشروعات تحديد المعالم الرئيسة لمعالم الكويت القديمة.

وأشار إلى أنه تم حفظ الاقتراحين المقدمين بشأن إعادة تنظيم منطقة الصوابر كتاب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص إنشاء ديوانية على احدى القسائم في منطقة الدعية، فيما تم إحالة تحويل طريق فرعي إلى شارع خدمة في منطقة الروضة قطعة 3 متفرع من شارع 39 جهة طريق المغرب السريع إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الخدمات.

وقال المعجل ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 2950 مترا مربعا من حدود محطة الضخ التابعة لوزارة الاشغال العامة في منطقة الشرق قطعة رقم «4» وذلك لتخصيص المساحة المستقطعة كمواقع محطة تحويل كهربائية رئيسية لخدمة المنطقة، كما تم إحالة كتاب شركة سيتي سنتر إلى الجهاز التنفيذي بشأن مشروع خزان مياه في منطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة «أ».

