«التربية» تطلق خدمة جديدة للعلاوة الاجتماعية الأسبوع المقبل

وطن النهار

أعلنت وزارة التربية، عن انطلاق خدمة جديدة خاصة بالعلاوة الاجتماعية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن المكلفين يعملون على قدم وساق لاستكمال هذه الخدمة الكفيلة بتسهيل الاجراءات على موظفي الوزارة في المناطق التعليمية والادارات المركزية المعنيين بتحديث الحالة الاجتماعية لمنتسبي الوزارة.

في هذ السياق، أكدت وكيلة وزارة التربية المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، صباح أمس، على هامش الاجتماع الذي عقدته مع ادارة نظم المعلومات لاستكمال الخدمة الجديدة، أن هذه الخدمة ستتيح لموظفي المناطق التعليمية والإدارات المركزية إضافة متطورة في تحديث العلاوة الاجتماعية.

وأشارت إلى ان التحديث يضمن إضافة مولود جديد أو زوجة أو طلب قرض اجتماعي أو أي تحديث جديد على الحالة الاجتماعية بالإضافة الى طلب اضافة مؤهل دراسي، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية.

وأوضحت بوعركي أن الاجتماع شهد عرض خدمة العلاوة الاجتماعية التجريبي من إدارة نظم المعلومات على موقع وزارة التربية وتدوين الملاحظات بحيث ستكون انطلاقة الخدمة في الأسبوع القادم.

من جانب اخر، قال القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د. عبدالله المطوع أن يوم الخميس الماضي 12 نوفمبر 2020 كان آخر يوم للدراسة في الفصل الدراسي الصيفي 2019-2020، وقد أظهرت الإحصائيات أن مجموع الاجتماعات التي تمت خلال الفصول الافتراضية للفصل الدراسي الصيفي من الفترة ما بين 11 أكتوبر 2020 وحتى آخر يوم في الدراسة 12 نوفمبر 2020 قد تجاوز 63 ألف حصة افتراضية على منصة مايكروسوفت تيمز للتعليم المتزامن، مشيرا إلى أن معدل عدد محاضرات البث المباشر تجاوز الثلاث آلاف محاضرة يوميا، فيما بلغ عدد التفاعل اليومي على المنصة 28 ألف مستخدم يوميا خلال الفصل الدراسي الصيفي.

