تحرير 492 مخالفة و275 إنذاراً في حولي

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية محافظة حولي م. أحمد الهزيم أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية خلال شهر أكتوبر الماضي أسفرت عن توجيه 275 تنبيها لبقالات «السكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم، فضلا عن تحرير 492 مخالفة بعد الكشف على 1196 محلاً». وأوضح الهزيم في تصريح صحافي أن الفرق الرقابية بمختلف الادارات كثفت من جولاتها الميدانية على جميع الأنشطة التجارية في المجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار الى أن المفتشين بالفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق يقومون بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات، مشيرا الى غسيل وتعقيم 14350 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركه الى جانب رفع 146 مركبة وقارب مهملين وسكراب والافراج عن 129 سيارة.

