الدائرة الثانية.. أقل عدداً من الناخبين الأكثر تأثيراً

وطن النهار

تدخل الدائرة الثانية الانتخابات البرلمانية بـ 60 مرشحا بعد شطب ثلاثة مرشحين، وتعتبر الدائرة هي الأقل في عدد الناخبين وتأت في المرتبة الأخيرة من الدوائر الخمس حيث يبلغ اجمالي من يحق لهم التصويت 64.965 ألف ناخب وناخبة من اصل 567.694 وهو عدد الناخبين في جميع الدوائر، ويبلغ عدد الناخبين 31.303 آلاف، بينما بلغ عدد الناخبات 33.662 ناخبة . وبالرغم من ان عدد الناخبين هم الأقل الا انها الأكثر تأثيرا لأن رؤساء مجلس الامة في الآونة الاخيرة يخرجون من صناديقها وأصواتها.

ويتنافس على مقاعد هذه الدائرة تسعة نواب بعد عدم ترشح النائب راكان النصف، ويتوقع ان المنافسة لن تكون شديدة بالنسبة لمرشحي العوائل والتجار حيث ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنائبين رياض العدساني ومحمد المطير قد حجزوا مقاعدهم، فيما يغرد النائب خليل الصالح خارج السرب لعدم وجود مرشح شيعي قوي ينافسه بعد عدم ترشح النائبين السابقين عدنان المطوع واحمد لاري، ولكن ربما يكون هناك حضور للمرشح احمد الحمد وقد يكون هذا الحضور مؤثرا .

التنافس في هذه الدائرة سيكون شديدا بين مرشحي القبائل وخاصة في قبيلة «عنزة» والتي ستشهد معركة كسر عظم بين النائب خلف دميثير والمرشح وخالد عايد العنزي، وقبيلة «بنو غانم» والتي زكت حامد محري البذالي الا ان النائب عودة الرويعي لم يدخل التشاورية وترشح منفردا وهذا ربما يقلل من حظوظه بالفوز، فيما حسمت قبيلة العوازم أمرها وزكت سلمان الحليلة.

وبالنسبة للتيارات الاسلامية فإن حركة حدس قد تكون ضمنت مقعدها الذي خسرته بعد اسقاط عضوية النائب جمعان الحربش حيث سيدخل حمد المطر سباق الترشح منفردا كممثل لها بوجود قاعدة عريضة للحركة وربما تصوت له قاعدة الحربش من خارج الحركة مالم تذهب تلك الأصوات الى خالد العنزي على اعتبار انهما من نفس القبيلة.

اما التجمع السلفي فقد اعلن ترشيح الوجه الجديد فهد المسعود للانتخابات عن هذه الدائرة على أمل استعادة مقعد النائب السابق عبدالرحمن الجيران الذي خسره التجمع بعد ان رشح الوزير والنائب السابق احمد باقر في الانتخابات السابقة الا انه مني بخسارة مدوية جهلت التجمع يعيد لملمة اوراقه ويلجأ الى الوجوه الجديدة فلربما هذه الخطوة تصيب الآن بعد ان اخطأت سابقا .

وتدخل المرأة الانتخابات في هذه الدائرة بست مرشحات الا ان التوقعات لا تصب في صالحهن لضعف حظوظهن مالم تحقق المرشحة عالية الخالد المفاجأة حيث انها الاسم الأبرز بينهن.

