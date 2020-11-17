الحمد: الكويت تملك كل عوامل النجاح الاقتصادي

وطن النهار

قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2020 أحمد الحمد إن كل عوامل النجاح الاقتصادي إلى حد التميز والتفوق متوفرة في الكويت، مشيراً إلى أن العراقيل والمعوقات موجودة بفعل فاعل وليست طبيعية وكلها تقف في وجه التطور الاقتصادي في الكويت مثل قدم التشريعات وقصورها ومواجهة تجديدها والفساد الكبير في معظم مفاصل الدولة وسوء الإدارة والتعيينات العشوائية والباراشوتية.

وبين الحمد بأن قصور التشريعات الاقتصادية الحديثة كانت السبب الرئيسي في هجرة رأسمال كويتي ضخم حيث فضل الكثير من التجار استثمار أموالهم خارج الكويت في دول خليجية قريبة أو دول بعيدة بسبب التسهيلات الاستثمارية والشعور بقوة القانون، مؤكداً بأن معظم هؤلاء المستثمرين الكويتيين يفضلون الاستثمار في الكويت في حال توفر لهم ظروف مشابهة لما توفره لهم دول أخرى أو حتى أقل بقليل، ومؤكداً أن الفاسدين والمفسدين لا يهمهم ذلك حيث إنهم يستثمرون داخل الكويت أو خارجها حسب أجنداتهم الخاصة ويطوعون الأدوات لصالحهم من خلال مناصبهم أو محسوبياتهم أو غير ذلك.

وأضاف أن انتشار الفساد وتمكنه في كثير من مفاصل الدولة وفي مختلف الجهات والوزارات الحكومية خلق نوعاً من عدم الاستقرار الاقتصادي وساهم في نزيف المال العام وهدره وإضاعته، مشيراً إلى وجود أمثلة كثيرة عن ذلك ومنها الصناديق السيادية التي كبدت الدولة مليارات الدولارات دون أي فائدة أو منفعة وغيرها من الأمثلة الصغيرة والكبيرة التي لا تعد ولا تحصى.

وأكد أن سوء الإدارة ووضع الرجل غير المناسب في المناصب الاقتصادية أو السياسية المؤثرة ينعكس بشكل سلبي ومباشر على أداء وعمل كل المرؤوسين في العمل بسبب شعورهم بأن من يرأسهم لا يستحق هذا المكان وليس لديه أية كفاءة أو جدارة أو معرفة أو إرادة لتطوير العمل، ما يصيبهم بالإحباط واليأس وتعطيل العمل.

وختم الحمد مشدداً على ضرورة السعي في مجلس الأمة 2020 لسن تشريعات اقتصادية حديثة بما يواكب طبيعة المرحلة القادمة ورؤية الكويت الجديدة والعمل بكل قوة لكشف الفاسدين والمفسدين الذين لا تهمهم مصلحة الكويت أو الكويتيين لا من قريب ولا من بعيد...

