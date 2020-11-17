العدساني: لا للمساس بجيوب المواطنين

وطن النهار

جدد النائب رياض العدساني مطالبته بضرورة معالجة الهدر وإنعاش الاحتياطي العام ومعالجة الديون المستحقة والقضاء على الفساد واتباع النظم والضوابط واللوائح المعمول لمعالجة الاخفاقات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة. وقال في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس ان وزارة المالية صرحت بان العجز خلال الاشهر الثلاثة الاولى وصل الى مليار دينار. واضاف ان اقرار الميزانية تم قبل سبعة أشهر وان تصريح (المالية) يبين ان العجز أكثر من ذلك ما يؤكد ان هناك تراخياً في معالجة الميزانية وعدم اتباع النظم والضوابط واللوائح المعمول بها خاصة وان الحساب الختامي من المفترض ان يعكس واقع الميزانية. وحمل العدساني سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير المالية براك الشيتان الاخفاقات التي تحدث في ميزانية الدولة والاهمال الذي يتعرض له هذا الملف، لافتاً إلى تقديمه استجوابين من وازع الضمير والحرص والواجب الوطني للمحافظة على المال العام ومعالجة الاخفاقات.

وقال إن الحكومة كانت تتجه الى اقرار الدين العام بقيمة 20 مليار دينار الامر الذي سيترتب عليه تحميل الدولة اعباء مالية وتصبح مدينة للبنوك الإضافة الى انها كانت تسعى لإقرار الوثيقة الاقتصادية التي تم التصدي لها وتم ايقافها في عام 2020 كما سبق وتم ايقافها في عامي 2016 و2018. وجدد رفضه المساس بجيوب المواطنين ومكتسباتهم ورواتبهم، وأنه سيتصدى لهذا الامر، متسائلا هل الهدف من تصريح (المالية) هو الترويج لإقرار الدين العام او للوثيقة الاقتصادية؟ وكشف العدساني عن تقديمه جميع التقارير والملفات التي من خلالها يتم معالجة الاخفاقات وعدم اللجوء للدين العام ومنها تحويل الارباح المحتجزة الي الخزانة العامة للدولة. وأكد أن الهدف هو إنعاش الاحتياطي العام ومعالجة الديون المستحقة التي تصل قيمتها الى مليار و300 مليون دينار ومعالجة حساب العهد بالإضافة الى مرسوم التحاسب الذي سيوفر على الميزانية الكثير، مطالبا بضرورة تخفيف الميزانية من خلال معالجة الهدر والقضاء على الفساد.

