الطريجي: الكلمة الفصل للشعب في 5 ديسمبر

وطن النهار

وصف مرشح الدائرة الأولى د.عبد الله الطريجي مجلس 2016 الحالي بأنه الأسوأ منذ انطلاق الحياة البرلمانية، مشيرا إلى ان هذا الانطباع موجود لدى الشعب الكويتي والمحللين والمراقبين للشأن البرلماني . وأضاف في تصريح صحافي ان المجلس الحالي أكمل مدته لكنه فشل في إقرار الكثير من القوانين التي كان المواطنون يتطلعون إلى إقرارها ، ونكاد نجزم أن الشعب ستكون له الكلمة الفصل في انتخابات الخامس من ديسمبر من أجل تصحيح المسار والأخطاء الكارثية التي وقع بها المجلس . وإذ اعتبر الطريجي غالبية الاستجوابات في المجلس غير مستحقة لأنها كانت تصفية حسابات أو بإيعاز من أطراف ، فإنه أكد أن الحكومة تمسكت بهذا المجلس لأنها لن تجد مجلسا يمكن السيطرة عليه مثله.

وأكد الطريجي ان من الملفات المهمة التي أخفق فيها مجلس الأمة وتسبب في سخط الناس عليه ملف النصب العقاري الذي تضرر منه آلاف الكويتيين بخسائر بمئات الملايين من الدنانير .

وأوضح ان الحكومة هي المتهم الرئيسي في هذه القضية، مشيرا إلى ان الشركات التي اقامت المعارض حصلت على موافقة مسبقة من الحكومة، وبناء عليه اشترى الناس العقارات داخل الكويت وخارجها لانهم مطمئنون ان الحكومة هي من يشرف عليها.

ولفت إلى ان الطامة الكبرى ان المتهمين الرئيسيين في هذه القضية تم تهريبهم إلى خارج الكويت، وحتى الاموال التي دفعها المواطنون خرجت من الكويت، مشددا على أن هذه القضية ستكون من أولوياته كما ينبغي ان تكون من أهم أولويات المجلس المقبل.

