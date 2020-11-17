الفارس لاستحداث لجنة برلمانية تحمي الكويتيين في القطاع الخاص

وطن النهار

أكد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس ان هناك تطلعا كبيراً وامالا عريضة لدور نواب المجلس القادم 2020 بدعم مطالب الشباب في القطاع الخاص. وشدد على انه قد ان الاوان لانشاء لجنة برلمانية تختص بقضايا وهموم العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وحماية هؤلاء العمال من أي تعسف وتعنت، كذلك على تسريع آليات التكويت في مختلف قطاعات الدولة. وأكد الفارس ان هذه اللجنة يجب ان تكون موكلة باخذ رأي العاملين بالقطاع الخاص سواء على مستوى فردي او نقابات ممثلة عن العمال. وأشار الى انه وخلال أزمة كورونا اتضحت الرؤية للجميع كيف تعرض الكثير من الشباب في القطاع الخاص للعديد من المشاكل والمعاناة والمآسي وضياع حقوقهم وتهديد امنهم الوظيفي. وأوضح ان بعض ارباب العمل انتقصوا من حقوق العمال لديهم بذريعة التأثر بكورونا اما بالانتقاص من مزاياهم ورواتبهم أو بتسريحهم، مشدداً على ان مثل هذه اللجنة المختصة لو كانت منشأة بالفصل التشريعي السابق ومن ضمن اللجان الفاعلة بالمجلس لما تم انتهاك القوانين والتعدي على العاملين والتعرض للعنصر الوطني العام بالقطاع الخاص بهذه الطريقة. ودعا الفارس نواب مجلس الأمة القادم الى ضرورة الاسرع في انشاء تلك اللجنة لتفادي ما حدث من سلبيات خطيرة خلال المرحلة السابقة، ووضع اليات احترافية تضمن حقوق العمال وارباب العمل في ان واحد.