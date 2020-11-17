الذايدي: 95% لإنجاز 462 بيتاً وتسليمها بداية ديسمبر

وطن النهار

أكد مدير مشروع شرق تيماء المهندس بدر الذايدي جهوزية ما يقارب 462 بيتا من المجموع الكلي لبيوت المشروع والبالغة 509 بيوت، موضحا ان نسبة الانجاز في تلك البيوت ناهزت 95 %، حيث خاطبت ادارة مشروع تيماء المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستلام المشروع مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وكشف الذايدي في تصريح خاص لـ«النهار» عن تقدم اعمال المشروع اذ بلغت الى نسبة انجاز كلية تقدر بـ 88%، مشيرا الى ان النسبة الفعلية تتقدم على النسبة التعاقديه بشكل كبير ومطمئنة في أعمال المشروع الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء، مبينا ان البيوت المتبقية والتي لم تنته بسبب اعمال تخص الكهرباء والخدمات سوف تستكمل لاحقا وخلال فتره وجيزة.

وثمن الذايدي متابعة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الاشغال العامة د. رنا الفارس وقياديي المؤسسة لانجاز الأعمال والتقدم الملحوظ بالجدول الزمني المحدد لنسب الاعمال وتعليماتها بتذليل جميع الصعوبات والمعوقات ان وجدت لنجاح المشروع، لافتا الى ان المشروع يمتاز بتصميم معماري الى جانب استخدام الرخام العماني ذي الجودة العالية والشكل الأجمل وتوفير 5 مواقف سيارات أمام كل منزل، حيث من المتوقع ان يستهدف المشروع قرابة الـ 1800 مواطن ويحتوي المشروع على مسجد محلي ومجموعة محال تجارية و9 محطات كهرباء فرعية وسكن للإمام والمؤذن ومواقف سيارات للمباني الخدمية العامة، مشيرا الى ان قيمة المشروع بلغت 46 مليونا و63 ألف دينار تقريبا، ويتم تنفيذ الأعمال على مدى 913 يوما وذلك وفق بنود العقد.

ولفت الى ان المشروع استوفى جميع الضمانات البيئية من خلال وجود شركة متخصصة بالدراسات البيئية تقوم بعمل تقرير شهري بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وذلك لضمان البيئة الملائمة للسكن، مبينا حرص المؤسسة في المشروع على الاستغلال الأمثل للمساحات، حيث تبلغ مساحة أرض البيت الواحد 300 متر مربع ومساحة البناء 425 مترا مربعا وبمكونات البيت الحكومي المكون من طابقين حيث يحتوي الطابق الأرضي منه على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 دورات مياه أما الطابق الأول فيضم 4 غرف نوم وصالة معيشة و4 دورات مياه.

425 متراً مربعاً مساحة البناء

تبلغ مساحة أرض البيت الواحد 300 متر مربع ومساحة البناء 425 مترا مربعا، اي هي ذاتها مساحة بناء البيت الحكومي تماما وبمكونات البيت الحكومي المتعارف عليها نفسها من حيث تكون المنزل من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي منه على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 دورات مياه.

أما الطابق الأول فيضم 4 غرف نوم ماستر وصالة معيشة و4 دورات مياه.

مسجد و9 محال تجارية

يحتوي المشروع على مسجد محلي ومجموعة محال تجارية و9 محطات كهرباء فرعية وسكن للإمام والمؤذن ومواقف سيارات للمباني الخدمية العامة وتمتاز بيوت المشروع بثلاثة انظمة للعزل مستخدمة فعليا ما سيوفر كثيرا بتكاليف تشغيل التكييف مستقبلا على المواطنين.

قانون 31 لسنة 2016 لـ«من باع بيته»

صدر القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016 بلائحة الرعاية السكنية، متضمنا في المادة 81 منه شروط تسجيل الطلب على المسكن الحكومي لمن باع بيته، طبقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2015، ومن بينها أن يكون رب الأسرة تصرف في المسكن الممول بالقرض الإسكاني بالبيع لمرة واحدة، وبمبلغ لا يزيد على 300.000 دينار، خلال المدة ما بين تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1992 حتى 15/ 2/ 2015، بالاضافة الى أن يكون رب الأسرة سدد مبلغ القرض كاملا، ولم يحصل على قرض آخر، وألا يكون مالكاً أو شريكاً في عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية، وفقا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون واللائحة، وألا تكون الأسرة مشمولة بالمكرمة الأميرية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1993، وأن تكون مقيمة إقامة دائمة ومستمرة في الكويت، مع استثناء الموفدين إلى الخارج من الدولة أو بموافقتها.