دوبليـر المرشـح

آراء

ونحن نعيش أيام العرس الديموقراطي الكويتي المقرر له يوم السبت الموافق 5/12/2020م وصحيح ان هذه الانتخابات تعتبر غير بسبب فيروس كورونا المستجد ولكن الفيروس المذكور لم يمنع الزيادة الرقمية بأعداد المرشحين والترشح حق لكل مواطن كويتي كفل هذا الدستور له، ولكن هل كل العدد يملك فرصة للمنافسة أو الصف الثاني من المنافسة؟ أم الترشح بات طموحا للبعض بسبب الثراء المفاجئ الذي حصل مع البعض من النواب السابقين؟ أم هي فرصة للظهور الاعلامي والمجتمعي؟ هذه كلها أسئلة يجب أن يجاب عليها من حديثي الترشح ومن مكرري الترشح، ونعود لكلمة دوبلير وهنا اقصد (الدوبلير السينمائي) وإن سألنا ما هو؟ سيكون الرد هو الشخص الذي ينوب عن الممثل أو البطل في القيام ببعض المشاهد الخطرة أو التي تتطلب مهارة معينة وقدرات لا يتمتع فيها الممثل البطل إذ يستبدل مخرج العمل الممثل بشخص متمرس يمكنه أداء المهام الخطرة نيابة عن بطل الفيلم، والسؤال هنا: هل لدينا بهذه الانتخابات «دوبلير» المرشح مثل «دوبلير» الممثل؟

ومع قرب يوم الاقتراع بدأت تظهر وتبان ملامح بعض المرشحين الجدد وبعض مكرري الترشح حيث ظهر لنا كمواطنين وناخبين المرشح الذي يحمل صفات «الدوبلير» حيث يقوم بالتهجم والدخول بمعارك كلامية مع مرشح آخر ليس لشيء إلا أنه بديل عن مرشح صاحب حظوظ وفرص تعد كبيرة للفوز وهو يرغب أن تكون صورته مسالم ومتسامح ومتواضع ولا يدخل بصراعات كلامية فلذا يجعل احد المغمورين من اتباعه الحزبيين أو الطائفيين أو العرقيين رشح نفسه وأول ما يبدأ يهاجم فلاناً ويخلق حالة من الصراع مع علان وكل هذا يكون ضمن اللعب والخطط الانتخابية التي تتم من تحت الطاولة والغرف المغلقة، وكما نحن اليوم شفنا «الدوبلير» هذا يظهر فجأة في مادة اعلامية موجة لفئة من المجتمع الكويتي يحذرهم ويلقي عليهم الحجه إن لم يلتزموا بما يوجه له سوف تحل عليهم لعنة السماء!!! أول انت يا «دوبلير» المرشح يوم وجهوك للترشيح لم يبلغوك ويعلموك ان المرشح الذي ينجح ويصبح نائبا سوف يكون نائبا للأمة كلها وليس لفئة دون أخرى؟ وهل يا «دوبلير» المرشح المادة الاعلامية التي تدعو لشق الوحدة الوطنية كتب لك أم هي من عندك؟ وان كنت أنا شخصيا لا أتوقع من عندك لكونك انت عشقت حالة الدوبلير بكل الاحداث والمواضيع ولكن هل انت على قدر كافٍ من التدين حتى تلقي الحجة مثلما تقول على الناس؟ وهل انت مصلح ديني واجتماعي ذو تأثير أساسا؟ وهل كل هدفك من الترشح هذه الخطابات الطائفية والعنصرية؟ أم بات الطريق الوحيد للنجاح لدى البعض هو ضرب الوحدة الوطنية وشق النسيج الوطني؟ وان كان هذا هدفك فأعلم علم اليقين أن أهل الكويت بكل تصنيفاتهم وتقسيماتهم المذهبية والحزبية والعرقية يرفضون هذا النوع من الخطابات التي عفى عليها الزمن وانتهى، وصوت المواطن الكويتي هو حق خالص له هو فقط وليس لكائن من كان أن يوجه ويلقي الحجج ويقسم ابناء الوطن الواحد، ويا «دوبلير» المرشح أعمل ولمع نفسك قد تحصل على الزهيد من الاصوات من الذين هم مصابون بداء الطائفية مثلك، ويا «الدوبلير» العزيز خلق على السيوف التي في أغمادها ولكن السؤال هل هذه السيوف اصيبت بالصدى أم لا تزال مصقولة وهذا ما أشك فيه، وارجع لمرشحك الأصلي وقول له تراهم اكتشفوني وخطابكم الطائفي ما نفع مع الكويتيين شوفولي خطاب ثاني أحجي فيه أو خلاص تبوني اقعد وأنظف السيوف التاريخية التي بالكنقية؟ بس تعال الذي مدحته مو من نفس تيارك ومدحك يعد من باب كلمة حق أريد فيها باطل، ولذا اقولك يا «دوبلير» المرشح الرئيسي ولمن ورائك شوفوا لكم خطاباً جديداً يواكب الزمن الذي نحن فيه لان الخطابات الطائفية لم يعد لها مكان يا دوبلير.

وبالختام أتمنى من كل مرشح رئيسي وأنزل عدداً من «الدوبليرات» بطلوا من هذه القصة وحجز الصوت من خلالهم ليس مفيد لكم وقد يحجب عنكم انتم الصوت اصلا وآخر حدود استفادتكم منه هو استخدام حقه في المناديب المرشح يوم الاقتراع، والحين ما ظل عندي سوى الدعاء لرب العرش العظيم ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها ويحفظهم من دوبليرات المرشحين، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شخبار السابق والمرشح الحالي صاحب فكرة الاستربتيز السياسي؟ الجواب مشغول هذي الأيام في بيت المنقف العجيب، وأنت يا مواطن أركد وأعقل.

